星星陨落2022：港剧小人物熟面孔 记者歌手余子明曾来新驻唱

香港资深艺人余子明10日（星期四）逝世，享年78岁。他没有大红大紫过，但看港剧的人一定认得这张熟悉的面孔。zaobao.sg记者发现他原来和新加坡也有渊源，在拍戏前曾以歌手身份来新驻唱，成名曲竟然和本地长青树黄清元一样，都是《蔓莉》！

他去世后，和他合作过的艺人、导演如林保怡、李力持、蔡思韵都纷纷发文悼念。

来看十件跟他相关的小事！

1）大眼仔演“大眼鸡”

1976年32岁的他，加入TVB电视台的综艺节目《欢乐今宵》趣剧单元《单吊西与大眼鸡》，以浓重的潮州口音演出“大眼鸡”，一演十年，为观众所熟悉，并从此以此为外号。这个外号恰好也符合他的“大眼仔”外形。

2）45年演192部剧

余子明（右一）和陈浩民（右二）、钱嘉乐（左一）合演过《封神榜》。（互联网）

他1977年开始拍剧，直到年初还在ViuTV演出《940920》。45年来共演出超过190部剧。早期《封神榜》里的“姜子牙”算是代表性角色。他也擅演太监、潮州人，后期多演一般长者，尽管多演配角，却是港剧中大家熟悉的脸孔。他曾透露拍摄《寻秦记》时意外撞伤头，后来脑部积瘀血，一度昏迷开脑做手术，从此头顶留下个凹痕。

3）告别作演跳海自尽的失智症爷爷

余子明在告别作《940920》中扮演蔡思韵的爷爷。（互联网）

他在告别作《940920》中，饰演女主角蔡思韵患有失智症的爷爷，每天需要女儿和孙女照顾。有一天他突然恢复意识，觉得自己是家人的负累，决定带着美好回忆在码头跳海自尽。他的催泪跳海自尽戏码惹哭不少观众，网民更称这是他“从影数十载以来戏份最重”，给予大量好评。

4）IG有8000个粉丝

余子明儿子余天佑在父亲的社媒账号，分享替父理发、一日三餐的日常。（取自艺人Instagram）

《940920》播出时，他的儿子顺势为他设立IG账号，记录他的生活琐碎日常。更由于他的剧集表现叫好，IG粉丝5日内逼近5000人，他去世前更超越8000人，可说与时代并进。

5）凸眼鬼电影造型最突出

余子明在《小生怕怕》的凸眼鬼造型。（互联网）

据报道，他参演过20多部电影，包括卖座片《最佳拍档女皇密令》《福星高照》《开心鬼撞鬼》《赌城风云》等，但戏份都不多。其中，《小生怕怕》中的凸眼鬼最令人印象深刻，因为造型非常突出。

6）当过记者写过影评

他中学毕业后，17岁时经朋友介绍到报馆任职校对员，后来又转到姐夫任职编辑主任的《南华晚报》工作，不久转做见习记者。因为有记者采访意外新闻时，无法和肇事现场的潮州人沟通，他就毛遂自荐，让潮州话母语派上用场。过后有几年他又开始撰写影评。

7）歌唱比赛冠军与徐小凤同台过

当年余子明获得歌唱冠军踏入歌坛的报道。（互联网）

1966年22岁的他，因爱好歌唱参加了“第7届全港业余歌唱比赛”，打入华语时代曲组决赛。翌年在同一比赛获得季军。1968年，他又换一个名字参加同一比赛，凭本地歌手黄清元的代表作《蔓莉》，拿下冠军，获得EMI唱片公司的歌手合约。据报道，他曾当了几个月的歌手，并曾与徐小凤同台演出。

8）曾在新加坡驻唱

他从香港唱到新加坡和印度尼西亚的夜总会，据说有好几年更在新加坡签下驻唱长约，因而在本地居住。后来据说因为新加坡政府禁止外地人在本地工作超过一年，他才打道回府，回到报馆当娱乐记者。不久后进入丽的电视以及后来的TVB。

9）老婆是冯素波、冯宝宝的姐妹

冯素波是余子明的大姨子。（取自艺人脸书）

余子明1960年代到印度尼西亚演出时认识冯素云，坠入爱河。冯素云是资深女星冯素波的妹妹、冯宝宝的（同父异母）姐姐。两人结婚至今50年，育有两子一女。有趣的是，连圈内人都常误会他的老婆是冯素波。

10）对服务超过40年TVB感失望

他效力TVB超过40年，在该台的最后一部作品是《爱美丽狂想曲》。他离开时告诉媒体，他被迫签一年一秀、包薪1200新元的合约，深觉不受尊重、灰心失望，他说：“做演员那么多年，在TVB真的辛苦，休息时间不够，被太太投诉，儿子也劝我别签，为了兴趣也要能谋生吧。”他说TVB的薪水不够维持生活，幸好有登台赚外快，以及老婆投资有道。TVB在他去世后发文悼念：“一代好戏之人离世，实在值得观众永远怀念！”