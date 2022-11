演活电视剧《非常律师禹英禑》中自闭症律师角色,韩国女星朴恩斌人气暴涨。以童星入行的她出道26年,首次办亚洲巡回粉丝会,9月初先在首尔办了两场,之后到了菲律宾马尼拉和泰国曼谷,昨天(11月11日)终于来到新加坡。

由Viu举办的朴恩斌新加坡粉丝见面会,昨晚在首都剧院举行,朴恩斌昨天下午先与本地媒体见面。她在20分钟的记者会上展现十足的亲和力,活泼可爱,仿佛就像“禹英禑”从电视中跳出来。她入乡随俗不时抛出Singlish,例如,她一上台就先跟本地媒体打招呼说:“Thank you so much for coming lah(谢谢你们来啦)!”