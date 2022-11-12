光棍节爆出两段新恋情 狗仔：迪丽热巴黄景瑜恋“假的”

星期五11月11日在中国被称为“光棍节”，本该是单身人士狂欢的夜晚，没想到娱乐圈却连续曝光多段恋情，其中被确认的新恋情有两段，但有一段却被“打假”。

1）白敬亭宋轶恋情曝光

狗仔爆料爆料两段画面，是白敬亭和宋轶前些时候一起去男方父母家吃饭，饭后两人还一起回到白敬亭的新家，看起来相当甜蜜。紧接着是10月30日宋轶生日，白敬亭开车带宋轶出门吃饭，白敬亭父母开车紧随其后，俨然一大家子的感觉。

白敬亭和宋轶合作的电视剧《长风渡》前几天刚杀青，如今剧集还没播就“确认”了恋情，对于CP粉来说，能从剧内追到剧外的真恋情，显然是好消息。两人正当红，平日很低调，加上外形各方面都般配，故此，在恋情曝光后，外界的反应更多的是表示了祝福。

2）屈楚萧田曦薇恋情确认

曾被前女友控诉殴打至流产的新生代男星屈楚萧，被爆与新人女演员田曦薇在恋爱中。据狗仔透露，田曦薇现身成都机场前往某酒店入住，过了一会儿，屈楚萧来到同一酒店，没做登记便直奔房间。虽然画面并未拍到两人同框，但两位当事人对外界的爆料一直没有正面回应，有网民认为这是默认。

白敬亭跟田曦薇合作的电视剧《卿卿日常》才刚刚开播，观众们却提前知道了两位主演现实生活中已经各自有了对象，剧集的CP就这样“被拆散”了，网民笑说粉丝连追剧的动力恐怕都没了。

3）王鹤棣与女友关系稳定

据狗仔爆料，王鹤棣目前与素人女友的关系仍然稳定，两人并未分手。这段恋情最早是在2020年传出，当时有媒体拍到他与一位神秘女子约会的视频，两人还同吃炸鸡关系亲密。之后，媒体陆续爆料，称王鹤棣与素人女友已经稳定交往了6年。

4）迪丽热巴黄景瑜恋情为假

据狗仔爆料，迪丽热巴和黄景瑜的绯闻“是假的”，迪丽热巴目前单身。两人的绯闻也传了挺久，自从两人在2020年合作了《幸福触手可及》后，外界就一直有这个说法。两人从戏里甜到戏外，很多花絮或者是网民私下拍到的照片，似乎都透露出两人关系不浅。因此，两人的绯闻传到了现在仍有余温，很多网民一直坚信两人肯定在恋爱。