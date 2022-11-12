热依扎得奖逼哭孙俪 网翻出内情：珍贵的成年人友谊 

月初，中国飞天奖本届视后颁给了《山海情》女主角热依扎，外界反应是“众望所归，实至名归”。

她捧着奖杯，喜极而泣，感谢了导演和工作人员，还感谢了在幕后尽心尽力帮她照顾孩子的月嫂。她又看向了台下一个同样眼眶通红的女人，微微一笑。那个坐在观众席上热泪盈眶，衷心为她喝彩的女人，是竞争对手孙俪。

有人想起两人曾在11年前的经典剧《后宫甄嬛传》里合作过，热依扎演“宁贵人”叶澜依，孙俪是甄嬛。有些人意外的是，两人的感情居然这么好？

从结束《后》的拍摄后，这么多年，两人基本没有任何互动。在外人看来，她们的关系可以用两个字概括：不熟。然而，在热依扎的采访中，孙俪是在她遇到困难的时候，帮她一把的好姐妹。

拍《山海情》期间，热依扎刚生完孩子没多久，正处于哺乳期，整个人非常焦虑。一边是千载难逢的工作机会，一边是嗷嗷待哺的新生命，压力全部落在这个手足无措的新手妈妈上。

曾经也带着刚出生的宝宝去拍戏，孙俪知道这个情况后，先是给她分享了许多宝贵的经验，安慰鼓励她走出情绪低谷，还主动给奶水不足的她寄了许多追奶的产品。

热依扎（左）和孙俪因《后宫甄嬛传》结缘。（互联网）

热依扎只用了寥寥数语提到了这段往事，但任谁都能从这只言片语中，感受到她们之间深厚的感情。

在旁人看来，她们的合作早在11年前就结束了，顶多算一起工作过几个月的同事关系，如果不是孙俪为她斩获视后感动到流泪，也没人好奇挖出背后这段故事来。网民知道了他们的关系，叹说：“成年人的友谊多珍贵啊！”

热依扎是如何一步一步走到顶峰的？

热依扎的奋斗故事

1986年，在北京出生的她，本来生性活泼，她却因长得有些异域风情被同学排斥，这让她变得越来越孤僻。在学校被同学指指点点直到15岁，才迎来人生的转变。

因为长相漂亮她登上了杂志封面，这让从小被孤立的她第一次在同学面前扬眉吐气，对自己有了信心。

热依扎拍封面时认识了童星出道的杨幂。不知道是否受到后者影响，热依扎对演戏产生了浓厚的兴趣，萌生当演员的想法。

当她兴致勃勃地把想法告诉妈妈后，没想到妈妈却不支持：“别想了，你考不上的。”

一盆冷水从天而降，不过并没有浇灭热依扎的热情反而激起她的斗志。她开始搜集北京电影学院的资料默默为考试做着准备。2004年，她终于如愿考入北京电影学院表演系，但还没高兴多久打击就接踵而至。

老师们不看好她的表现和外形，早早判了她的“死刑”。要强的她内心备受打击，可电影学院都进来了，她怎么能就此放弃？于是她开始用功学习，在同学们忙着拍戏、拍广告的时候，她两耳不闻窗外事，一心只跟着老师学表演。

稳扎稳打地热依扎在毕业的时候就接拍了人生第一部电影《摊开你的地图》，本以为有个不错的开始，没想到拍完以后电影被禁播。

再看看昔日和她一起拍封面的杨幂，都已经成为热播剧的女主角，而她还没有一部作品，这种差距让人心酸也让人彷徨。还好热依扎顽强、坚韧、不服输的性格让她坚持了下来，没有退圈。

直到2011年，热依扎才遇到《甄嬛传》。之后又有《长安十二时辰》《山海情》，她把握住每个机会，终于站上颁奖台了。