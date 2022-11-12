本地导演李昌荣凭《烟熏到了眼睛》 金鸡奖报捷

由黄渤当评审，与逾千部参赛短片中参与角逐，本地年轻导演李昌荣凭《烟熏到了眼睛》赢得今年金鸡短片奖！

第三届金鸡海峡两岸暨港澳青年短片季（简称金鸡短片季）是中国金鸡百花电影节活动之一，担任评审的资深电影人包括中国大腕男星黄渤、龚蓓苾、董越、何威、黄朝亮和方美宝，为青年导演的创作保驾护航，培育华语电影新血力量。

本地导演李昌荣最近凭《烟熏到了眼睛》先后入围釜山国际电影节“亚洲短片奖”、台湾高雄电影节“国际短片”单元竞赛奖，但星期五（11月11日）晚上再凭《烟》角逐中国金鸡短片季奖项，并成功赢得短片导演奖！

“这是我今年最好的生日礼物！”来临星期天（13日）将过生日的昌荣笑着告诉《新明日报》。

10名得奖者中 唯一海外导演

尽管赢得短片奖的导演共10名，昌荣却是今年夺得金鸡短片殊荣的唯一海外导演！

不少中国观众看了《烟》都给予高度评价，有观众在微博指出：“是青年短片季晚上最令我惊艳的作品”、“入殓师站在生死的转换门口，用一次错置，揭示出人世冷暖”、“逝者主体的交换，独特的视角带来更高维度的哲思”、“挺妙的，葬礼像是一场秀”……

由于疫情关系，昌荣无法到中国亲自领奖，他略感遗憾地说：“我很欣赏黄渤，很希望从他口中听他说对《烟》的看法，可惜无法成行。”

《烟》由“Ah Boy Lobang King”王伟良主演。这是王伟良暌违了三四年之后拍的电影，其他主要演员包括曾诗梅、温淑安、王智国，故事以“烧错遗体”说起，剧情既荒谬却又带出人性悲凉，错愕同时令人发笑。人生最后一程，多少恩怨爱恨，终止呼吸后化为一缕青烟，一切都变得不再重要。

《烟》赢得金鸡奖，无疑为昌荣日后进军中国演艺市场提供了“方便之门”，他不否认：“《烟》赢得金鸡短片奖，对我未来到中国发展是个好的开始。”