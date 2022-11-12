假“杨志龙”骗女子2000元 本尊怒报警

网络歹徒冒充杨志龙身份，骗取女子2000元左右，杨志龙火速报警处理！

“假艺人”一直是娱乐圈里的热点话题，令人头疼的是，无论艺人在互联网上声明多少次，“假艺人”现象都不见改善，反观越发猖獗。日前，杨志龙就被网络歹徒“盯上”假冒其身份，骗取一名女子转账2000元左右。

杨志龙告诉《新明日报》这件事大概发生在一个多月前，自己还是通过经纪人才得知此事。“这位女受害者当时写了封电邮给新传媒说明这件事，我也是通过经纪人才知道这件事。”

由于杨志龙并不认识受害者，也不确定对方是否他的粉丝、如何受骗，案发后他也无从联系对方，能做的只有报警通知警方，全力配合调查帮助受害者。

杨志龙告诉《新明日报》记者，这是他第二次因被假冒身份而报警。

他说，第一次报警是因为对方假借自己的口吻以“英国某儿童基金”名义向好友募捐，“他要我的朋友转账3000到5000英镑（约4864新元至8107新元）给他，幸好我朋友先来和我对证，不然可能就上当了。”

杨志龙提起自己被假冒的经历已经多到数不清，因为部分假冒事件涉及钱财，所以他两度报警处理。

受访时，杨志龙提醒大家提高警惕，并强调：“永远记得艺人是不会私下向你们要钱的。”

向云照片被盗 修图“代言”

向云也是另一位时常被“盯上”的艺人。

谈到被仿冒，向云无奈透露：“我已经被假冒“N”次了。”更夸张的是，早在她使用社媒之前，歹徒就开始假冒她在IG、脸书等平台活动。向云姐入手社媒后，就给对方留言，请对方停止冒用她的名字和身份。

如今让向云困扰的是，又出现很多歹徒总是盗用艺人照片，然后利用修图技术设计让艺人“代言产品”，向云也因此报警，并在社媒澄清。“我在社媒澄清了很多次，我都担心网友看到厌。”

蔡琦慧脸书账号被“骑劫”

艺人被假冒，蔡琦慧也曾受害。曾经她还一度丢失脸书官方账号，起因是她收到一则来自“脸书”要求更改资料的信息。“当时我收到一个电邮，他们要我点击一个网址更改讯息，我当时真的以为电邮来自脸书就点进网址，结果我的脸书账号就进不去了。”

最后蔡琦慧粉丝动用人力，赶在歹徒向粉丝行骗之前帮助琦慧取回账号。

最后琦慧想提醒大家若是收到含有网址的电邮和信息都必须格外小心，因为一不留意就有可能被盗号了。