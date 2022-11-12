金鹰女神成绝响 回顾8届杨幂刘诗诗之争最激烈

（北京讯）最近，两年一届的中国金鹰电视艺术节落幕。有中国三大电视节之称的金鹰奖，曾经设立“金鹰女神”的评选。

能够当选金鹰女神者都是那一两年里热度最高的女演员，因此也被视为民心所向，金鹰女神的存在也让金鹰节多了新闻效应和噱头。

因此，每届金鹰节开幕前，都会刮起一阵“猜女神”的旋风，今年的猜测尤为激烈。早在一个月前，坊间就出现了各种对于金鹰女神人选的猜测。从一开始的杨紫，到后来的谭松韵、赵露思、虞书欣、李沁……“淮金鹰女神”的头衔可以说在一线女星们的头上轮了个遍。

直到最后，大家才恍然大悟——今年的金鹰奖没有金鹰女神了！

至此，也就意味着，金鹰女神很有可能成为时代的绝唱。不过往届的8位金鹰女神真的是各有各的惊艳与故事。

第一届：最灵动女神刘亦菲

2006年以前，金鹰女神只是金鹰奖杯上的标志，但随着金鹰奖的影响力不断扩大，组委会觉得有必要将金鹰女神具象化，进一步加深观众对金鹰女神的印象。于是乎，他们决定由女演员来扮演金鹰女神，而能够获此资格的，自然得是最火的女演员。那么问题来了，2006年谁最火呢？毫无疑问，是风头正盛的刘亦菲。从2002年之后，刘亦菲每年都会为观众献上一部口碑和收视齐飞的好剧，包括《金粉世家》《天龙八部》《仙剑奇侠传》《神雕侠侣》，也让她有了“天仙”的称号。

金鹰奖组委会在找女神，而刘亦菲正是摆在面前现成的天仙，就这样，她成了金鹰史上的第一位金鹰女神。当年刘亦菲戴着一身真钻配饰，穿着金光闪闪、量身定制的华服在金鹰节开幕式翩然起舞时，可以说是惊艳了众人，金鹰女神的称号也一炮打响。金色礼服，流光溢彩的配饰也成了后来每一届金鹰女神的传统扮相。

刘亦菲的金鹰女神造型。（互联网）

第二届：最妩媚女神李小璐

因为刘亦菲开了一个好头，到了第二届评选金鹰女神的时候，已经引发了大家的广泛关注。一部电视剧《奋斗》解决了主办方的所有的顾虑。2008年，该剧缔造了万人空巷的收视神话，成为了当年的收视冠军。令人意外的是，《奋斗》的热播并没有捧红女主角马伊琍，反倒是让女二号李小璐脱颖而出。这个偶尔会造作，但是却心地善良的角色在李小璐的演绎下，非常立体，满足了那个时代大家对女孩子的一切美好幻想。

那一年的礼服和刘亦菲的女神礼服相似度很高，但原来的皇冠改成了紧贴头皮的发饰，而且还画了烟熏妆，既有异域风情，又有一种难言的妩媚。

李小璐的金鹰女神造型。（互联网）

第三届：最朴素的女神王珞丹

《奋斗》里，李小璐实在是风头太盛，导致剧中另一位演员差点被埋没，那就是王珞丹。不过是金子总会发光。从2009年开始，王珞丹就开始发力了。先是凭《我的青春谁做主》引发关注，而后更凭《杜拉拉升职记》一举跃升一线女星的行列。她也因此获得了金鹰奖女神的青睐。

她的礼服里首次加入了大量的白色元素，蓬松的大裙摆换成更简洁大方的拖地长裙摆，更能体现出金鹰女神的柔美，造型设计上也加入了“鹰”的元素，如背后加了一对大翅膀，头上佩戴了象征鹰冠的头饰。不过，留白过多的礼裙成了历届女神礼服中最朴素的一套，背后的翅膀也因为不够大气看起来不像鹰翅，更像燕尾蝶。

王珞丹的金鹰女神造型。（互联网）

第四届：最震撼女神刘诗诗

2011年，古装宫廷剧《宫》和《步步惊心》前后脚播出，相似的题材、相似的故事背景、甚至连播出效果都一样的火爆，让杨幂和刘诗诗两人成了当年金鹰女神评选中的热门人选。这场竞争到了白热化的地步，有一种既生瑜何生亮的感觉。最终刘诗诗险胜，也因此缔造了金鹰女神史上最震撼的造型。

因为吸取了前一届王珞丹的造型经验，造型师最终还是决定将金色作为女神服的唯一主色。同时取消了女神背上的翅膀，但为了让礼服不失气场，刘诗诗的礼服采用了立体化的剪裁，而且在衣服上贴满了碎钻，依旧是珠光宝气。之所以说刘诗诗是最震撼的金鹰女神，是因为这一年，节目组打造了一只真正的金鹰。刘诗诗也是豁出去了，吊着钢线，站在金鹰上在整个晚会会场上空巡回，期间还做出了各种飘逸地飞翔动作，让人觉得她是真正的金鹰女神。这些画面堪称惊艳绝伦。

刘诗诗的金鹰女神造型。（互联网）

第五届：最水灵女神赵丽颖

2014年，赵丽颖在金鹰女神的票选中可以说赢得毫无悬念。2013年，她先是凭借《陆贞传奇》一跃成为了最受关注的小花，同年又乘胜追击，以《追鱼传说》奠定了自己新晋古装剧女主的地位。2014年，她在《杉杉来了》中重新定义了“傻白甜”，一时之间竟然无人能与其争锋。

因为前一届刘诗诗已经将震撼感发挥到了极致，所以本届回归金鹰女神的本心，从侧重“金鹰”变为侧重“女神”。赵丽颖的礼服变成了最简单的金色鱼尾裙，既没有浮夸的翅膀，也没有充满科技风的剪裁，追求的是最本质的美感，整体造型看起来像一位人鱼公主，极其灵动。赵丽颖的出场方式也十分新颖，以“突破”为主体，结合灯光效果，让她一开始被钻石包裹，而后金鹰俯冲而来，一举撞破钻石，金鹰女神破茧而出。可以说这一届真是把美学做到了极致。

第六届：最霸气女神唐嫣

唐嫣自2015年开始奋起直追，《何以笙箫默》等3部剧接连播出，收视率相当喜人。唐嫣也因此在2016年的金鹰女神评选中艳压群芳。

不过这一年主办方给唐嫣设计的造型并非她一贯的甜妹风格，更像是即将出席登基大典的女王。王冠则给人一种压迫感，放弃了以往公主风的秀丽款式，改用全包头的女王风王冠，让观众看到了唐嫣身上非常不同的一面。

第七届：最美艳女神迪丽热巴

到了2018年，女演员的世界已经发生了翻天覆地的变化，90后演员开始掘起，其中迪丽热巴更是个中翘楚。2015年，她在《克拉恋人》中的本色出演女明星而崭露头角。到了2017年，因为在《三生三世十里桃花》和《奔跑吧兄弟》中的讨喜表现，她迎来了自己事业的首个巅峰。

剧里，她是美艳不可方物、古灵精怪的小狐狸；戏外，她是大大咧咧、充满搞笑细胞的新疆美人。巨大的反差萌让她在娱乐圈中无敌手，顺理成章地上位当金鹰女神。她的五官深邃立体，压得住金色带来的炫目感，所以这一届的女神服的金色格外纯正，如果这一身换一个人穿可能会很俗气。

第八届：最科技女神宋茜

当满屏都在流行姐弟恋题材，2020年，宋茜搭档宋威龙一起主演的《下一站是幸福》，助力她获选了当年的金鹰女神。

在科技腾飞的年代，金鹰女神的礼服也与时俱进，加入了科技的力量。礼服采用了会自己发光的面料，只要按动开关，裙子就能自动发出点点星光。可惜造型师在设计时只顾着研究高科技，反而忽略了衣服是为了人服务的，这条裙子非但没有修饰宋茜的宽盆骨，反倒突出了她的身材劣势，让宋茜因为这身造型在开幕式当晚备受讨论。

最后，8位当选过金鹰女神的女演员们，如今境地也是各有不同，有的人已经完全沉寂，有的人鲜少有优秀作品和大家见面，有的人则选择以家庭为重。金鹰女神再辉煌，终究只是一个空头衔。