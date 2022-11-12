被传“家有6佣” 男星谈出道艰难：被丢鞋眼神被嫌脏

（首尔讯）韩国男星李瑞镇（Lee Seo-jin）正在拍tvN新剧《明星经纪人生存记》，日前到主持天王刘在锡（Yoo Jae-suk）的综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》宣传。出身“金融世家”的李瑞镇，外传拥有6800万新元的身家。他节目上笑得无奈，反驳说如果是真的，“现在就不会坐在这里了！”让刘在锡笑得人仰马翻。

李瑞镇与金牌制作人罗䁐锡（Na Yeong-seok）合作过《花样爷爷》《一日三餐》《尹食堂》等13个tvN真人秀，不久前又多了《瑞镇家》，被封为“tvN公务员”。

李瑞镇一现身《刘》，让“酒窝狂”刘在锡忍不住，伸手试图戳他的酒窝，李瑞镇不改傲娇本性狂挡，一开场就笑果十足。

家世背景不凡的李瑞镇，因爷爷担任过银行行长，父亲曾是银行的代表理事，外传坐拥6800万新元的身家。刘在锡向他求证是否确有此事，李瑞镇无奈指着录影地点旁的乐天世界摩天大楼，笑说如果是真的，他会在楼上望着录影棚，否认家财万贯。

他过去曾透露：“小时候看到在爷爷家工作的帮佣非常多。”被追问“那家中有6名帮佣呢？”李瑞镇解释：“在我出生的时候，爷爷地位德高望重，在爷爷家是这样，不过后来持续衰败，现在什么都没有了啦！”

刘在锡笑回：“这样说家人会很失落耶！”李瑞镇作势气呼：“就真的什么都没有了啊！不然你要我怎么说！”

51岁的李瑞镇28岁才入行，属于大器晚成型。他透露当时被父亲看衰，他则得到处去试镜，“听到很多像是‘眼神很肮脏’这种不入耳的话，还有人喝酒喝到一半，朝我丢鞋子。不过我现在很感谢那个人，因为他对我有好感，一直让我演出，在背后总是称赞我，即使到现在过年过节，我都会问候他。”