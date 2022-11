正在筹备终身大事的林慧玲分享爱情观——20岁时,情窦初开,相信一见钟情;30岁觉得情人须要从好友开始认识再成为情人。到了现在36岁,她知道自己要的是什么,当对的人在生命中出现时,就不必再迟疑。

8月的墨尔本天气难测,晴时多云偶阵雨。我们打着伞来到Russell Street的Gimlet at Cavendish House餐馆。这是一栋1920年代的地标性建筑,里头像是英式酒吧,这家餐馆也是唯一被选入世界百大餐馆的澳大利亚餐馆,世界排名第84。

林慧玲拍拍被淋湿的外衣,坐了下来。刚结束五天马不停蹄的拍摄,终于能坐下来好好畅聊。知道她对吃讲究,所以特地挑选了这家餐馆作为墨尔本之旅的重点之一。

听说林慧玲的父亲厨艺了得,每当林慧玲得回摄影棚参加农历新年跨年倒数演出时,父亲总会煮些年菜,要她带到摄影棚给无法回家过年的外地工作伙伴们吃。多年下来,林慧玲的“Lim's Kitchen”年菜已成为一个小传统。疫情期间,她的哥哥在家里烘焙酸面包,她也送给多位好友,之后很多人要跟她购买,没想到就这样无心插柳创立了“Lim's Kitchen”的美食外卖小生意。

从美姐踏入演艺圈,林慧玲坦言并非一帆风顺。签约第一年,虽然接到三部连续剧,但只是客串角色,有时台词甚至不到三句话。即便如此,每当她有作品播出时,爸爸总会邀请亲戚到家里用餐一起观赏女儿出镜的那一刻。她说:“我们是一个传统家庭,父母不会把爱挂在口边,不过总会以行动给予支持。”

在社交媒体年代,任何人都可能成为键盘战士抨击的对象,公众人物更是如此。虽然有来自父母的支持,但林慧玲也面对不少恶言恶语。起初有不少键盘战士批评说她演技不自然,中文发音不准等,有一次同学更取笑她说她只配当“七公主的佣人”,永远不会成为女主角。

“失落难免,但对家人我总是报喜不报忧,不会跟家人诉苦。不过有一天晚上,母亲突然到我的房间对我说:‘It doesn't matter if you start slow, it's how you finish.(起跑的快慢不重要,重要的是比赛如何结束。)’当时,每一字都刻到我心里,最后我们俩都抱着哭起来。”

她之后把这一切的失望和难过化为推动力,要证明自己是可以的。她甚至自掏腰包找老师来纠正自己的中文发音,不断地背剧本,在演戏空档期间就会向前辈们学习,换个形态一切从零开始学习。

在社媒分享订婚喜悦

一向不喜欢在社交媒体分享太多私密的林慧玲,去年11月15日突然宣布与圈外人Matthew Webster订婚的消息,​​​​震惊娱乐圈。照片是两人的背影,背景是“Marry Me”的大字样,下面没写任何文字,只是两颗白色爱心和一枚戒指,一切尽在不言中,简单的一则贴文,有超过9万人点赞,留言超过2000则。

原来两人是在朋友的安排下相亲认识的。媒婆是林慧玲的好友化妆师Shaun Lee和本地画廊Ode To Art廊主张静芳(Jazz Chong)。两人在去年3月安排了一次家宴,邀请林慧玲和Mattew及另外几个朋友,制造机会让两人认识。

林慧玲透露其实去相亲前有先“做功课”,从社交媒体上“调查”一下。当时觉得Matthew跟自己是“不一样世界的人”——他虽然是本地人,但读国际学校之后出国留学,喜欢1980年代的摇滚音乐,不听中文流行音乐,不看本地电视剧。但为了不辜负好友们的用心,林慧玲才答应出席家宴。

林慧玲笑说:“当时场面有点尴尬。我们都很慢热,所以都没说太多话。晚餐结束后他要了我的电话,就各自回家。之后,他传了简讯,我们几天后再约出门。第二次我们到Dempsey的一家意大利餐馆用晚餐,才发现他其实是一个很有趣的人,我们聊了好多。用餐后,他还开车带我到处兜风聊天到深夜。”

这是林慧玲的第五段感情,过去也在爱情道路上碰碰撞撞,但每次都是一个学习机会,让自己更了解要的是什么。她说:“在不同年龄对爱情的渴望也会不断改变。20岁时,情窦初开,相信一见钟情。30岁觉得情人须要从好友开始慢慢认识‘进化’成情人。到了现在36岁,我知道自己要的是什么,当对的人出现在生命中时,就不必再迟疑。”

选择在本地办婚礼

林慧玲和未婚夫Matthew都肖虎,所以希望能在虎年举行婚礼。但她在策划这次婚礼时,并未考虑度假婚礼,主要是因为84岁的外婆行动不便;她是外婆看大的,所以在这重要一刻外婆一定要在场,于是就选择在本地酒店宴会厅举办百人婚宴。

对于婚礼的细节,她全交给婚礼策划人和她的两个好友化妆师Shaun Lee和发型师Dexter Ng帮忙。她当然也跟已婚的妹妹和几个好友“偷师”了解婚礼当天要注意些什么。“他们都告诉我,每次婚礼,新人都到处和朋友打哈哈,完全忘了跟家人多拍一些照片。所以我特地交代婚礼策划人,一定要为我与家人拍很多照片。更重要的是,我要好好享受那一刻。”

筹办婚礼固然兴奋,但林慧玲更期待婚后的生活。两人已找到了房子,林慧玲非常期待婚后两人朝夕相处的生活。原本不想有孩子的林慧玲现在有不同想法,尤其是看到哥哥的孩子后,突然发现有自己的孩子是很美妙的事。关键是,她发现Matthew喜欢小孩,他以后一定会是好爸爸,所以就改变想法,希望将来能有一个宝宝。

本篇文章摘自《风华 》杂志11月号,更多内容可浏览www.iconsingapore.com。