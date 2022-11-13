许优美患舌癌 IG发文分享抗癌经历

前官委议员、知名演员许优美（Janice Koh）星期六（11月12日）早晨在Instagram（IG）发文分享自己的抗癌经历。《联合早报》当天联系她的经纪人，但经纪人表示许优美暂时不接受媒体采访。

许优美在IG透露，肿瘤最初的表现只是一个小溃疡，她便继续工作和旅行而忽略了它，直到今年7月下旬竟确诊为舌癌。这也让她的生活起了变化。在过去的三个月里，她动了两次手术，并做了化疗与放射治疗。

许优美写道：“对于我这样一个演员来说，癌症确诊是一个巨大的打击，因为我知道它会对我的说话能力和工作产生巨大的影响。但我的首要任务是活下来，继续陪伴我的孩子和家人。所幸这次的恶性肿瘤是在可治疗的阶段被发现的。”

她非常感谢在治疗过程中，有医疗团队与家人朋友陪伴她渡过了这段难熬的日子。她说：“现在治疗已经完成，虽然舌癌让我在说话和进食方面都受到了显著的影响，但相信这些都会慢慢改善。接下来我需要放慢脚步好好休息，拥抱新的生命历程。”

许优美活跃于英语剧场，也演出电视剧和电影，2018年曾参演电影《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）。翻看她过去三个月的IG，她总是带着笑容，分享生活的美好，最多在只言片语中能够捕捉到她也许正在经历什么艰难的事情。现在谜底揭开，她以一个成功抗癌的勇士姿态出现在大家眼前。她的发文传递了生命的力量与正能量，也收获了许多粉丝朋友的关爱、鼓励和赞扬。