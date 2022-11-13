再演《魔法奇缘》续集 金球影后艾美亚当斯：这部片对我来说意义重大

15年前上映的迪士尼歌舞电影《魔法奇缘》（Enchanted）叫好叫座，让金球奖影后Amy Adams（艾美亚当斯）巩固女一地位；15年后，亚当斯在本地时间星期六（11月12日）凌晨举行的《魔法奇缘2》（Disenchanted）记者会上说：“这个电影对我来说意义重大，感恩能在这个时候，再次扮演‘吉赛尔’（Giselle）。”

《魔法奇缘》的特色在于跨越童话世界和现实世界，将传统2D动画的公主吉赛尔带入美国纽约市，结合动画与真人版电影在一部作品中。续集延续风格，玩转两个世界。亚当斯扮演的吉赛尔在纽约相夫教子，但真实世界不像童话故事，无法无忧无虑地跟真命天子happily ever after（从此过着幸福快乐的生活）。童话公主吉赛尔撑得住吗？失落的她一时行差踏错，走向黑化……

亚当斯说：“吉赛尔在现实世界生活了10年，她会有什么改变？但诠释这些改变之外，也要确保她始终如一，依然真挚，保留吉赛尔的生性乐观、纯真和单纯的本质，这些本质都是吉赛尔的特色。”相隔十多年后再演吉赛尔，亚当斯说，她将自己对角色的爱带入续集，从而发展新故事。

亚当斯难忘十多年前与英国伦敦观众看《魔法奇缘》首映的心情，“我当时好害怕。开场的时候观众好安静，到后来才渐渐明白这部电影。我还记得，演到《劳动之歌》（Happy Working Song）的部分，观众开始有反应，渐渐进入我们的故事。”纵使入行多年，她依然记得那个美好时刻，“因为观众了解我们的电影，也明白吉赛尔的纯真。对我来说，真的是非常神奇和特别的一刻。”

《魔法奇缘2》11月18日在Disney+上线。