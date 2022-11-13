90岁胡枫红馆开唱 张学友下跪向干爹祝寿

90岁港星胡枫星期六（11月12日）在红馆开唱，干儿子张学友和张家辉助阵合唱，张学友还当场向胡枫下跪。

多位圈中好友到场支持胡枫，影帝张家辉率先上台力撑干爹演唱《分分钟需要你》。胡枫也特别安排一连串干儿子、干女儿们的歌曲，包括黎明《那有一天不想你》、刘美君《一双旧皮鞋》、林忆莲《还有》、张学友《爱是永恒》等。

当胡枫唱到歌曲《爱是永恒》时，张学友从升降台缓缓现身，掀起全场观众的尖叫声。张学友先是挽着胡枫，之后面对胡枫唱得激昂，唱到最后一句“爱是永恒，当所爱是你”时，两人互相指着对方，张学友激动下跪朝胡枫一拜，随后送上拥抱。张学友感性却不失幽默地说：“我好久没有跪过人，除了我老婆之外。我为你祝寿，祝你身体健康，寿比南山。如果我有一天90岁在这里唱，我就心满意足，给了我们后辈一个希望。”张学友还说希望胡枫的演唱会可以一年做一次，还让干爹不用担心没有投资者，“明年再开，算我一份。”

张学友、胡枫及张家辉同台合唱《情已逝》，场面温馨。（互联网）

张家辉之后再度出场，胡枫表示张家辉想唱《情已逝》，于是便叫他和张学友一起唱。3人在没有彩排的情况下直接表演，张学友还充当和音，胡枫一下紧牵张家辉，一下搭着张学友肩膀，“父子3人”温馨表演，带给观众不少惊喜。

除了张家辉及张学友，罗兰、“草蜢”蔡一智蔡一杰、薛家燕等艺人都是表演嘉宾，足见胡枫在圈内的好人缘。