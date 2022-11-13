阔别八年复出开唱 罗志祥跌落升降台

（综合讯）阔别八年，罗志祥（小猪）11月12日重返高雄巨蛋举行《罗志祥2022年演唱会》，当舞群震撼开场后，爆破烟花响起巨响后，原本惊喜现身的小猪却忽然跌落升降台，然后整个人趴倒在地，吓坏台前1万名观众。

经纪人小霜事后指出，因为舞台采取人工升降，罗志祥一出来，舞台来不及收，导致他撞到脚的胫骨，撞击了两次，脚立即肿起来，已经准备止痛药给他吃，不过即使受到强烈疼痛，罗志祥还是立刻站起来，卖力演出，敬业程度满分。

大走音尴尬笑场

当小猪在深情演唱《我不会唱歌》时，唱到一半突然罕见大走音！他尴尬到一直狂笑场，一度在舞台上，用粉红色西装遮住脸狂笑，最后强忍笑意，才终于唱完这首歌，成为意外的高潮。

他演唱《爱转角》后剖心说：“7月9号在台北办演唱会的时候，公布高雄巨蛋（场次），其实那时候有点担心，以前的我是不会担心的！但这次很担心，可是开票那天秒杀了，谢谢你们没有离开我。”

首唱《免死金牌》吐心声

他也在现场为歌迷带来全新单曲《免死金牌》，歌曲描述“能选择勇敢面对自己，才是续命的免死金牌”。曾在感情跌跤的他，这首歌似乎是他对前段感情最佳的注解，也唱出自己的心声。这首歌是罗志祥在演唱会现场首唱，也是罗志祥睽违许久的抒情之作。歌词意境“每个人都会犯错，渴望被原谅的心情就像深陷黑洞，而毁灭总能带来重生，也会带来新的秩序与平衡”。

罗志祥高雄开唱高潮不断。（取自网络）

网民酸“这种人还能活跃” 好友小祯反击

圈内好友小祯（胡盈祯）也到场支持，当天深夜便在社群网站贴出与罗志祥的合照，并称赞对方好敬业，却引来部分网友留言开酸“原来这种人还能活跃在舞台上”，对此，她也特地帮小猪讲话：“这么适合舞台的艺人为何不能活跃在舞台上？He is born in stage.（他天生就要站在舞台上。）”