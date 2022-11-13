首拍马来片 童缤毓无惧

马来西亚艺人童缤毓首战马来语电影，改变了自己对演艺事业的心态，她说：“不是所有事情都一定要跟着计划走！”

受冠病疫情影响，童缤毓在中国的工作一再受阻，同时也错失一些原本洽谈好的工作。

童缤毓在接受《新明日报》访问时坦言：“一开始我比较急，会一直担心在那里的工作该怎么办，所以就会一直提交去中国的申请，结果面对了很多问题。后来我就放宽心态告诉自己‘既然不是最好的时机，那就算了’，结果就无端端接了三部电影！”

有了这段经历后，童缤毓在心态上也有了转变，认为“有得必有失”，“我也不会再像以前那么害怕和执着，因为我是一个很没有安全感的人，只要东西不在我的计划内，我就会很慌，不过现在就觉得还OK。”

这三部电影当中有一部还是马来语电影，缤毓兴奋地说：“这还是我人生中第一次尝试马来片，真的是一个很奇妙的机缘。”

演艺生涯转折点

参演这部马来语电影也让童缤毓在演艺事业上有了很大的突破，她表示在淋巴发炎留下疤痕后，因为对自己的外表没有信心，不敢面对镜头而推掉了很多片约。

但在一次机缘巧合，加上被监制的真诚感动，童缤毓再次回到大银幕：“监制愿意迁就我的时间，而且我想到演马来语电影的话不会有观众认出我，那就无需顾虑那么多，丑就丑吧！也当是给自己一个机会尝试一下。”

第一次拍戏要用马来语，童缤毓坦言确实很具挑战性，所以一开始她很紧绷，“我会一直要去记每一个字，确保每一个字都讲对，所以当时压力真的很大。”

不过开拍后她才发现其实不必顾虑那么多，只要当成是在和马来朋友沟通聊天，不要强迫自己一定要说很标准地道的马来话就可以了。

这个经历也让她领悟到在每一个不同的人生阶段中，所面对的挑战都会有所改变，“以前我觉得自己最大的优势就是我的台词说得好，从来不会因为台词而NG，但这一次我最自信的东西反而让我没办法去突破，到后来我将所有担忧放下，反而就顺了很多。”

吉隆坡经营酒吧

除了演艺事业，童缤毓也在马国吉隆坡经营起酒吧，“我本身很喜欢喝酒，但我不喜欢太多人的地方，所以就会去私人酒吧或隐秘地点，其中一个老板就找我一起合作经营，（我也觉得这样不错）有一个地方我可以在那边工作、享受以及跟朋友聚会，所以就这样定下来了。”