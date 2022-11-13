朱一龙首夺金鸡影帝 《长津湖》成大赢家

第35届中国电影金鸡奖星期六（11月12日）晚上在厦门举办，朱一龙及奚美娟分别获得最佳男女主角，电影《长津湖》则抱走最佳故事片及最佳导演两大奖项。

本届金鸡奖影帝竞争激烈，颁奖礼当晚提名的5位演员只来了2位，徐峥、沈腾及易烊千玺都未到场，因此最佳男主角意外成了朱一龙及吴京之间的竞争，最后由《人生大事》的黑马朱一龙封帝。

34岁的朱一龙领奖时激动哽咽：“此刻就是我的人生大事，今年是我毕业的第12年，在这12年里，只要有机会，我就会去尝试，去拍电影。我们中国不缺乏好的演员，但是有时候缺的可能只是一个机会。”

67岁的资深演员奚美娟则以《妈妈！》，时隔31年二度获封“最佳女主角”。

现为中国电影票房最高的《长津湖》夺下最佳故事片，执导该片的陈凯歌、徐克及林超贤也获得最佳导演奖，徐克作为代表，从成龙手上获得奖项。

第35届中国电影金鸡奖获奖名单：

最佳故事片奖：《长津湖》

评委会特别奖：《我和我的父辈》

最佳导演奖：陈凯歌、徐克、林超贤《长津湖》

最佳编剧奖：邵艺辉《爱情神话》

最佳男主角奖：朱一龙《人生大事》

最佳女主角奖：奚美娟《妈妈！》

最佳男配角：辛柏青《漫长的告白》

最佳女配角：齐溪《奇迹·笨小孩》

最佳导演处女作：刘江江《人生大事》

最佳剪辑：黄琼逸《爱情神话》

最佳录音：杨江、赵楠《狙击手》

最佳美术：李淼《独行月球》

最佳音乐奖：彭飞《独行月球》

最佳摄影奖：赵小丁《狙击手》

最佳中小成本故事片：《漫长的告白》

最佳美术片：《熊出没·重返地球》

最佳纪录/科教片：《1950他们正年轻》

最佳外语片：《漫漫寻子路》

最佳儿童片：《再见土拨鼠》

最佳戏曲片：《敦煌女儿》

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