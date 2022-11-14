不再到中国大陆拍戏 李立群：会死守在台湾

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月14日 5:00 AM

李立群（右图）7月初从中国大陆回台湾。（互联网）
李立群（右图）7月初从中国大陆回台湾。（互联网）

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70岁的台湾老戏骨李立群曾开抖音喊话“台湾是中国大陆的一部分”，原本定居在大陆的他，今年7月回到台湾了，近日不仅坦言“大陆房子快卖掉了”，甚至被拍到现身新竹县关西竞选服务处。

李立群近年定居上海，7月多回到台湾，由于当时两岸关系紧张，脱口说过“打起仗来都会死守在台湾”，引来大陆网民出征，他事后开抖音澄清，“世界上只有一个中国，两岸一家亲，台湾是我出生的地方，是我的故乡，是祖国的一部分，没有人不认自己的祖国。”

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