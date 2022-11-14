邱金海巫俊峰亮相纪录片 分享电影人心路历程

本地两大著名导演邱金海、巫俊峰投身电影界数十年，二人将于12月携手亮相纪录片《The Arts Scene》，分享作为电影人的心路历程。

《新明日报》日前联系导演邱金海，说起自己喜欢的电影，邱金海说，自己特别喜欢梁志强电影：“他的电影真的非常有趣，每一部作品都有很浓的新加坡味。”

接着谈及本地电影的优势与劣势，邱金海直言：“有时候本地喜剧很难走出国门。”他解释，一部具有完全新加坡风格内容的电影，或许对马来西亚的观众而言可以接受，但是对于欧美地区，甚至是任何其它国家的观众来说，他们可能并不能理解本地喜剧的笑点。邱金海补充：“就像多数本地人不是很喜欢看外国喜剧片，因为我们也不明白他们的笑点。”。

说完，邱金海点名两位本地电影制作人，“好在本地还有许多优秀的电影人，比如Chris Yeo就曾在洛迦诺影展（Locarno Festival）获得‘最佳剧情片（Best Feature）’还有陈敬音（Kirsten Tan）和她的电影《大笨象》（Pop Aye）等等，因此我相信本地电影会越来越好。”

此外，邱金海还提到自己最喜欢恐怖和美食类题材，而他制作的美食节目《恋恋美味》（Food Affair With Mark Wiens）也即将在星期五（11月18日）在HBO Go播出。

生活类纪录片《The Arts Scene》共13集，每一集都为观众呈现不同形式的艺术，除电影之外，纪录片还包括武术、时尚、建筑、动画、歌剧等等艺术相关题材。

感兴趣的观众可在每周六下午五点上meWATCH或五频道观看节目。