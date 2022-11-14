播了10年 《小毛病大问题》明年暂别观众

新传媒10年长寿健康资讯节目《小毛病大问题》明年暂别观众。

由双李，李腾、李国煌携手主持，拍了11个系列，前后经历10年光景的本地长寿健康类节目在明年1月13日播完最后一集。

《小毛病大问题》主持人李腾星期天（11月13日）接受《新明日报》访问时证实消息，他透露：“接获节目监制通知，《小》前后经历了10年，将暂别荧幕。”

《小》节目以深入浅出的轻松形式传递健康资讯，多年来深受观众喜爱，临别依依，不舍得在所难免，李腾说：“跟国煌哥聊起，他说《小》是少有的长寿节目，他印象中另一个持续了很多年的综艺节目是《搞笑行动》。”

李腾：收获多 感不舍

《小》为主持人带来商机，李腾与国煌曾被商家青睐，一起飞台湾拍游戏广告，《小》令他收获匪浅：“我发现到现代人多处于亚健康状态，所以不要讳疾忌医，每一年都应该去做一个全身检查。”

李腾有感很多身体毛病都是自找的，“像情绪与压力、饮食习惯、睡眠素质，都会影响身体健康，但如何奉行健康作息，说易行难。”

“夫唱妇随”一起带货直播

除了《小》健康类节目表现出色，李腾也携手国煌主持《谁是带货王》，“带货王是全新原创节目，印象中没有任何一个节目拿直播作为比赛，单是节目组走在前端的勇气已值得鼓掌。”

李腾去年在疫情期间投入直播行列，至今一年多，对网络卖场深有体会，“网卖绝对不只是耍嘴皮子，必须对自己售卖的商品做足功课，积极搜索市场价差，了解消费走势，然后如何保持账号热度、怎么铺排物品、如何说服观众，还有自身对数字的敏锐度，都是需要深究的专业，网卖已成为现代人的消费常态，是一个庞大的市场。”

除了主持节目，李腾同时也做直播，嚷说时间不够用。妻子“夫唱妇随”一起直播，如今已成为美妆直播达人，商家询问度超高。

工作量已很大的他，将与太太飞韩国直播，年底小两口飞往日本欢庆圣诞，顺便在日本带货，“趁我仍有精力时多拼搏一点，公私两便。”

李腾与爱妻一起做直播。（取自网络）

新节目重温经典剧

问起新节目，李腾透露已主持一个八集的访谈节目《小团聚》，将带观众重温那些年看过的经典电视剧，“像《早安老师》《豆腐街》《和平的代价》，节目重温的《小娘惹》已是2008年的作品，2008年，我才刚入行！”

节目彷如一台电视时光穿梭机，李腾也将在节目中采访很多久违荧光幕的艺人。

除了《小》，李腾也携手视帝戚玉武主持运动竞技类节目，参与运动竞技的艺人嘉宾挺多，哪个艺人体能最强？通过运动竞技一目了然。