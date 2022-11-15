五月天首度赌城开唱 担忧酬劳“还回去”

（综合讯）台湾天团五月天展开时隔三年的巡回演唱会，拉斯维加斯和纽约场一开卖即售罄，拉斯维加斯美高梅大花园体育馆紧急加开一场，北美双城三场秒杀完售，共吸引2万2000名歌迷捧场。

相隔三年的飞行，玛莎说以往习惯的事物都变得陌生，“这次上飞机忽然很紧张，安全带该怎么扣，耳机该怎插，全都忘记了，落地后要调时差，一直到今晚上台前，都还有些紧张，太久没有见到海外的大家，尤其是我们第一次在拉斯维加斯开演唱会，更紧张这边的酬劳都在这边还回去（意指在赌场输光酬劳），但还是很开心！”

冠佑为了这次北美行特别练了英语，带着旅行用的英文书，以英语跟大家招呼，接着他说：“书的下一句是how much？（多少钱），还有it's very good, delicious（很美味）等餐馆用语，看一看不太对！”

从极具爆发力的《盛夏光年》《爱情万岁》《派对动物》《疯狂世界》等嗨歌，到《知足》《倔强》的大合唱，怪兽感动地说：“这么久没来美国演出，会觉得是新的观众，或是比较不认识五月天的人，但刚才唱到《知足》的时候，我听到大家合唱的声音，那个声音跟我们在台北听到的一样大声。我知道大家没有忘记五月天，没有忘记五月天的歌。”

12月3日在新加坡国家体育场开唱

五月天12月3日（星期六）将在新加坡国家体育场开唱，这场“好好好想见到你”因为冠病疫情三度延期，如今五子终于要来了，本地歌迷累积的热情与能量届时肯定大爆发。演唱会票价从$108到$308（不包括行政费）不等，随票附送荧光棒，演出当天现场分发。歌迷可上网www.ticketmaster.sg或拨打热线31588588购票。