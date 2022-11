本地知名音乐人黄韵仁的9岁女儿黄姿宁,星期天(13日)晚上在国泰大厦外的空地街头表演,这是她考到街头表演执照后的第一场演出,她带着吉他、贝斯和键盘自弹自唱,不仅卖力演出,也试着跟观众互动,第一次的演出表现可圈可点。

黄姿宁在一小时的演出带来多首英语歌,包括Billie Eilish(怪奇比莉)的“Bad Guy”“Ocean Eyes”、枪与玫瑰乐团(Guns N' Roses)的“Sweet Child O' Mine”、Taylor Swift(泰勒丝)的“Shake It Off”“Snow On The Beach”,还有她自己写的“We'll Meet Again”,也唱了唯一华语歌曲《朋友》。令人赞叹的是,黄姿宁熟背了十多首歌的歌词跟和弦。