韩国业界人士选2022最佳韩国演员 第一名赢李炳宪百多票

（首尔讯）韩国传媒每年都会访问200位来自韩国娱乐公司的职员、记者及制作人等业界人士，由他们选出每年的最佳韩国演员。去年第一名由《鱿鱼游戏》的李政宰夺得，但2022年的名次就完全大洗牌，今年第一位的演员更是获得超过100票大比数胜出！

第1名：朴恩斌（Park Eun-bin）118票

2022年业界公认的第一位就是随《非常律师禹英禑》大爆红的她，且更是以118票大比数上榜。她被赞自童星出道后持续进步，面对自闭症的角色也能细緻地刻画出来，替电视台创下收视纪录外也创造出另一个代表角色。

第2名：金泰梨（Kim Tae-ri）14票

她的演技向来是实力保证，在《二十五，二十一》完美消化了高中生的角色，为观众带来了正能量和治癒力外，也成为了她的代表角色之一，高收视也证明了剧集非常成功。

第2名：孙锡久 （Son Seok-goo）14票

39岁的他今年通过《我的解放日记》中的角色爆红，他的眼神、对白和举动都让亚洲的女观众心动不已，甚至再掀起了一阵大叔潮。他去年在电影《犯罪都市：极拳执法》表现同样出色，持续上升的人气令人期待。

第4名：李炳宪 （Lee Byung-hun）13票

他去年通过《我们的蓝调时光》感动了不少观众，不论是剧中和母亲之间的亲情，或是与初恋重逢后淡淡的爱情，他精湛的演技都带来了深深的感动。除了李炳宪外，同剧金惠子和申敏儿等都获业界提及，是最多演员上榜的剧集。

第5名：黄晸珉 （Hwang Jung-min） 7票

影帝级的他从影28年来获奖无数，今年罕有地与河正宇及朴海秀等好戏之人合作Netflix韩剧《毒枭圣徒》，仅6集就成功再次引起话题。除了演技外，业界十分欣赏他对演戏的热诚，敬业态度令人敬佩。

