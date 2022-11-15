本地动作片能否“骑”金马？《芽笼》武术指导：激励性将超乎想象

本地电影《芽笼》入围最佳动作设计奖，冯推守将带新加坡国旗踩上金马红毯！

已被电检局列为M18的本地电影《芽笼》将于星期五（11月18日）在台湾举办电影交流会，为《芽》动作设计的冯推守更入围金马奖最佳动作设计奖，这也是本地电影首次入围动作奖项。

冯推守将于星期四（17日）启程，与监制兼导演邝子君、编剧等一行人会合，赴金马颁奖典礼。《新明日报》记者问起得奖胜算，冯推守受访告诉《新明日报》：“香港电影《智齿》的武术指导是劲敌，对手黄伟亮曾凭《救火英雄》获得第51届金马奖最佳动作设计殊荣，‘骑’过金马。”

将带国旗走红毯

当冯推守听闻自己凭《芽笼》入围，整个人愣住，难以置信的模样连太太都笑他“发神经了”！

问起金马战袍，冯推守笑说：“来不及准备，就是一身西装。不过，我会带着新加坡的国旗现身！”

李国煌打戏带伤上阵

《芽笼》的故事聚焦五个主角在同一个夜晚所发生的事。冯推守的动作设计力求张力，问起挑战，他戏言为“伤痕累累”的李国煌设计动作就是挑战。

“李国煌背部有旧患、第一天拍戏就闪到腰，但他时间紧张，根本无法休息，于是带伤拍戏。他只能靠贴膏药舒缓痛楚，很多打戏他又宁可自己亲自上阵。国煌看到我很担心，还安抚我‘不用怕，我不会死的！’”

望栽培接班人

说话坦率的冯推守不隐瞒期盼“骑”金马回家，他坦言：“外界都认为新加坡没有动作电影，其实我们不是没有人才、不是没有能打又长得好看的小生，但为什么我们拍不了动作片？”

冯推守赞赏郑各评监制的《越界》作出了大胆的尝试。他认为若《芽笼》能侥幸赢奖，成了本地动作得奖第一人，将大大提高本地电影业者开拍动作片的信心，奖项背后带来的激励性将超乎想象。

为动作片默默耕耘十多年，看上去杀气腾腾的冯推守拍了很多海外动作片。他说：“我的师父石立辉曾说，我不是周润发、也不是甄子丹，要了解自己的定位，认清未来的路怎么走。”

除了动作设计，冯推守积极传授学生，希望栽培未来动作接班人，“像陈邦鋆、马艺瑄、宗子杰，陈泂江、雅慧，他们的动作都不错。各评的女儿郑颖也来跟我学习拳术。”

当《新明日报》记者问起未来动向，冯推守透露将筹备电视剧及两部电影，12月开拍警匪动作短片，他透露：“主角是潘大，也是擅于拳术的本地动作演员。”