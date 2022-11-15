第一次出席米兰时尚周 容启航感到很荣幸

飞往米兰出席时尚周，本地帅哥容启航感叹：“新加坡艺人无人认识！”

身材笔挺、五官阳光硬朗的容启航最近受邀到米兰，以贵宾身份出席当地的时尚周，他受访告诉《新明日报》，印象中他是本地第一个受邀飞往出席米兰时尚周的新加坡艺人，因此他很感恩也很荣幸。

在米兰时尚周与海外艺人交流，虽很开心，言谈间却也令启航增添了几许惆怅：“出席时尚周活动，在跟来自海外的艺人聊天时，发现他们居然都不认识新加坡艺人，本地有很多出色的艺人在国际舞台上并未被人看见，想到这一点，心里就有点难过……”

此趟出席的海外艺人包括韩团GOT7成员Yugyeom（金有谦）、泰国女星Baifern（平采娜·乐维瑟派布恩）、日本偶像Shuzo Ohira（大平修藏）、印尼演艺圈阿姐Luna Maya（露娜玛雅）、越南艺人Quynh Anh Shyn（奎伊·英诗·辛恩）等等。

也因有“新加坡艺人无人识”的感触，激励启航未来必须做得更好。

由于参与了时尚周，从未想过当“时尚达人”的他，回新后却接了不少时尚活动邀约。来临的12月，他更将飞法国出席品牌活动。

谈到法国，启航去过一次，他说：“爸爸带团游欧洲时，我曾当他助理。”容爸爸是一名导游，时常周游列国。

衣着象征个人品味，平时挺能穿出个人风格的启航，最不能忍受哪一类穿着？他想了想后，觉得“有点难回答”。他透露：“我持开放态度，自己开心就好，不必理会别人怎么看。”

日后是否让自己成为一个时尚指标，引领潮流？启航笑说：“我讲究服饰细节，但穿着最主要的还是能表达出自己的想法。”

入围全球百大最帅

跟时尚达人挂钩的启航，不久前也入围了“全球100最帅”男星。《新明日报》记者打趣问他自觉哪个部位最吸睛，他思索着，然后说：“牙齿、笑容，还有眼睛。”

启航外形阳光帅气，眼神坚定，给人一种做事勇往直前的果断感，是具备明星特质的新一代小生。

启航请了四天假飞往米兰参与时尚周，当时正忙于拍贺岁片《猫山王中王》，9月至11月这三个月几乎零休息，唯一的一天休息日是自己的双十（10月10日）生日，当天他连同粉丝一起为宠物当义工，过得非常有意义。

提到《猫》贺岁片，启航认为那是他拍戏至今，最考验演技的一部电影。他说：“与片中演我‘母亲’的雁雁姐有很多摩擦与吵架戏。雁雁姐帮我不少，希望让观众能看见不一样的我。”