独子离世 屋内完好保留林黛用过的60年代陈设

已故亚洲影后林黛的独生子龙宗瀚，13日在香港大坑寓所内心脏病发昏迷，被家人送到医院抢救后不治，终年59岁。

龙宗瀚在1963年出生，但他的母亲林黛在1964年，即他1岁的时候，因为一时赌气服用安眠药加开煤气自杀，永远离开了人世。林黛的离世，让丈夫龙绳勋承受了极大压力，外界谴责他没有及时开解妻子，反而在吵架后到酒店住，导致林黛在夫妻小矛盾里寻短见。

龙宗瀚和父母的故居内景。（互联网）

林黛死后，龙绳勋没有再娶，独自抚养儿子成长，一直在林黛自杀而亡的大坑寓所活到2007年，最后因十二指肠大量出血在睡梦中逝世，享年86岁。夫妻俩在同一个房间、同一张睡床，安详地离开，冥冥中似有天意安排——夫妻不能同日死，却能同床逝。此外，夫妻俩和儿子离世的原因和方式虽不同，但方式一样，同在睡梦中悄然而去。

据港媒报道，龙绳勋曾是花花公子，挥金如土，追求林黛的时候很浪漫，但这种浪漫带不进婚姻，夫妻俩终为柴米油盐而争执。然而，林黛离世后，龙绳勋用自己的一生来悼念她。

林黛60年代用过的物品和陈设仍在故居保留着。（互联网）

据说冯宝宝曾忆述，龙绳勋一直当妻子还在人世，他会带林黛生前好友回家聊天。客人一进门就会看到林黛的一大张半身照，每次龙绳勋都会对着照片说：“嗨，老婆，我把你谁谁谁带来了……”自然得像对真人说话。

为了纪念亡妻，也为了在有生之年可以睹物思人，他特意保留大坑寓所的摆设，林黛使用的所有物品都没有动过，屋内一直保持着60年代的陈设。

龙宗瀚小时候和父母合照。（互联网）

龙绳勋离世后，龙宗瀚曾开放房子给媒体拍照。他透露，屋内的设计及每件家具都由林黛亲自挑选，包括衣柜内的衣服、手袋及皮鞋，都保养得非常好，足见龙绳勋的用心。梳妆台抽屉内有林黛用过的化妆品，就连林黛一直保存的出入境记录及其他私人文件，皆原封不动摆放在房中。

父亲走后，龙宗瀚收拾屋内物品，找出大量林黛生前遗物，包括剧本、电影奖状、剪报等，全部捐给电影博物馆。他装修了大坑寓所后自住，最后跟父母一样，都在这间房子内离世。