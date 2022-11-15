娱乐吃瓜：艺人上契亲上加亲！张学友感动沈殿霞 汪明荃力挺谢霆锋

90岁老戏骨胡枫11月12日在红馆开唱，干儿子干女儿张学友、张家辉、黎明、林忆莲、刘美君纷纷站台助阵。其中，歌神张学友与胡枫同台演唱《爱是永恒》以后，下跪祝福干爹“身体健康寿比南山”，虽无血缘关系，但有缘结为干亲，歌神的举动让人动容，也赢得不少赞美。

胡枫是张学友、张家辉和林忆莲的干爹。（互联网）

为人风趣幽默，在娱乐圈广结善缘的胡枫共有15名干儿子干女儿。1987年为电视剧《女捕快》宣传，四名女主角方国珊、斑斑、黄造时、徐思斐给胡枫斟茶上契，让他一次得四个干女儿。隔年与楼南光、陈辉虹、刘美君、林忆莲及张学友合作电影《猛鬼学堂》，因为“拍得很融洽，真的很开心”，又一口气收了这几个干儿子干女儿。1989年通过电影《四千金》与黎明结缘上契，之后陆续成为朱健钧、周启生、张家辉，以及两名圈外人的干爹。

若画出家谱图，不难发现娱乐圈原来一家亲。看看亚洲和西洋娱乐圈还有哪些不是亲人却胜似亲人的良缘。

张学友贴心举动感动沈殿霞

1987年在电影《南北妈打》和沈殿霞饰演一对母子后就称呼她“妈妈”，之后又几次以母子档出演电影，张学友和沈殿霞的感情从戏里延伸到戏外，成为她的干儿子。

沈殿霞生前曾说张学友很尊敬她。（互联网）

沈殿霞曾在主持的节目中分享干儿子的贴心举动，包括在中秋节给患糖尿病不能吃月饼的她送了“一束很美的兰花”，知道她跌伤便通过卡片问候并写道“妈咪，你近来在世界各地奔波劳碌搞演出，要注意健康，保重身体啊”。沈殿霞说：“我们俩都很爱对方，他很尊敬我，我也很疼爱他。”

沈殿霞离世的一年前，在香港红馆办演唱会的张学友特地更改流程，提前为抱病捧场的干妈献唱她想听的《轻抚你的脸》。在她逝世后，无线电视台举办《肥姐，我们永远怀念您》追思会，张学友义不容辞抽空出任表演嘉宾。他说：“我希望在追思会上唱那些肥姐生前最喜欢的歌曲，用她最喜欢的音乐来祭她，愿她一路走好。”

成龙对黄子韬另眼相看

据报道，成龙2016年拍贺岁片《铁道飞虎》时与同片的年轻演员黄子韬结缘，收他做干儿子。

成龙认为黄子韬是个勤劳的演员。（互联网）

成龙说他在片场观察黄子韬“是不是那种娇生惯养或者是那种不敬业”的艺人，但发现黄子韬原来是个让自己“另眼相看的演员”，赞他很勤快，很努力，有用不完的精力，还是片场的开心果。

从小习武的黄子韬则一直把成龙当成屏幕偶像，每次想放弃的时候看成龙的动作片就会激起自己的斗志，因此练就出扎实的武术功底。

叶倩文叮咛房祖名“四不”

叶倩文与成龙、林凤娇交情甚笃，房祖名一出生就有叶倩文这个干妈疼爱。

房祖名当年签约出道，干妈叶倩文现身站台。（互联网）

2004年，房祖名加盟英皇出道，干妈叶倩文到场支持，当时还给干儿子“四不教诲”：不要吸毒、不要酗酒、不要沉迷夜生活、不要被狗仔队跟。无奈，房祖名在2014年8月14日因涉毒而被北京警方拘捕，他后来因为容留他人吸毒罪被判入狱6个月及罚款2000人民币（约400新元），2015年2月获释。

房祖名在2016年通过成龙的电影《铁道飞虎》复出时，当时有消息说该片是成龙为儿子护航而开拍。

汪明荃力撑谢霆锋

汪明荃和谢贤曾是荧幕情侣，私下关系也十分要好。据知，谢贤与狄波拉的两个孩子中，虽然只有谢婷婷给汪明荃斟茶正式上契，但谢霆锋也唤汪明荃干妈。

谢贤与汪明荃是昔日的荧幕情侣，她后来成为谢霆锋的干妈。（互联网）

2002年轰动香港娱乐圈的谢霆锋“顶包案”开庭时，汪明荃便以品格证人身份出庭声援谢霆锋。她当时在法庭上说：“谢霆锋是个孝顺的孩子，照顾和爱护家人，尤其是住在温哥华的祖母。他是个善良和有同情心的人，主动参与慈善活动。”

据报道，谢霆锋另有两名干爹，一个是英皇老板杨受成，另一名是曾志伟。

张卫健感谢狄波拉的照顾

张卫健在1984年19岁时参加“第三届新秀歌唱大赛”夺金奖入行，1986年与狄波拉在无线剧《黄金十年》饰演母子后，他每年母亲节都会送花给狄波拉，促成两人结契的缘分。

狄波拉是张卫健的干妈，她爱屋及乌，也很疼张卫健的老婆张茜。（互联网）

他在2004年结婚时，和妻子张茜一起给狄波拉敬茶，说：“你是我娱乐圈第一个妈妈，你教我很多也很照顾我……我以后会好好演戏，也会好好帮你看霆锋，做一个好哥哥。”

除了张卫健，倪匡之子倪震也是狄波拉的干儿子，如此算来，谢霆锋、张卫健、倪震都是兄弟，而周慧敏可谓狄波拉的媳妇。

Hugh Grant当旧爱儿子的干爹

英国籍好莱坞演员Hugh Grant与模特兼演员Elizabeth Hurley在1987年相恋，虽然2000年分手但依然保持友好关系。女方在2002年生下与已故美国商人/电影制片人Steven Bing的儿子Damian Hurley后，Hugh Grant认他为义子。

据Elizabeth Hurley说，与她们母子俩住得靠近的Hugh Grant经常探望她们，儿子与干爹关系密切，称他为“Uncle Hugh”（Hugh叔叔）。