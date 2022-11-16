请Pornsak上节目讲解中医知识

从2012年直到现在，不知不觉《小毛病大问题》已经播出10年了，第11系列在明年1月13日即将停播了，实在非常可惜。假如开拍第12系列，希望制作组能请Pornsak当常驻中医嘉宾，以他的口才应该能深入浅出讲解中医知识。

《小毛病大问题》在晚上8点播出，希望8频道也能提早播放晚上10点半的《健康123》，让更多观众能在不牺牲睡眠的情况下获得健康信息。 ——观众（XXX623）