BTS入围格莱美奖 碧昂丝天后对决爱黛儿

（综合讯）美国乐坛最高荣誉格莱美音乐奖（Grammy Awards）宣布最新入围名单，韩国天团“防弹少年团”（BTS）以他们与英国乐团Coldplay合作的“My Universe”入围“最佳流行二人组／团体表演”，这是他们第三度入围该奖项。另外他们也以“Yet to Come”提名最佳音乐录影带，这是他们首度以韩语歌曲入围格莱美奖，别具意义。

入围名单中，天后碧昂丝（Beyonce）以9项提名领先，肯卓克拉玛（Kendrick Lamar）8项居次、Adele有7项，“One Direction”的哈利斯泰尔斯（Harry Styles）则有6项，竞争相当激烈。

41岁的Beyonce相隔6年，今年以“Renaissance”回归乐坛，获得极高评价，除了入围“年度专辑”大奖，也以“Break My Soul”入围“年度唱片”与“年度歌曲”大奖。她也追平了老公杰斯（Jay-Z）的纪录，两夫妻各有88项格莱美提名。

碧昂丝的音乐生涯中目前已累积28座格莱美奖，同样睽违6年才发行《30》的英国“灵魂歌姬”Adele，也是格莱美常胜军，被视为是碧昂丝的最大劲敌。

格莱美奖将于明年2月6日颁发。