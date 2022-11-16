娱乐吃瓜：爆笑又可以免费看！网络韩综各自精彩

这些爆笑的韩国综艺节目竟然都可以免费观看？

互联网时代，除了传统电视台播放的正规综艺节目及付费观赏的线上串流平台，韩国娱乐圈还吹起一股YouTube风潮。各类型的网络综艺在免费平台上比拼创意，也让观众有了更多的选择。一起随zaobao.sg来看看YouTube上最火的韩综频道！

《出差十五夜》──没有罗PD请不到的大咖

熟悉韩综的朋友肯定对罗映锡PD不陌生。“频道十五夜”是由制作过《花样爷爷》《三时三餐》《新西游记》《尹食堂》等节目的罗PD团队所经营的YouTube频道。频道开设于2019年，起初所发布的视频大多与tvN综艺节目的花絮有关，如《新西游记》节目中玩游戏时所立下的赌约等。目前频道的订阅数为491万。

BTS、YG娱乐及Artist Company都是罗PD的出差“客户”。（取自频道Instagram）

宋康昊、李秉宪、郑雨盛、李政宰、孔刘、宋承宪、韩孝周、金高银、朴海秀、裴斗娜，再到韩流天团BTS……一字排开连电视台都没办法邀请的阵容，罗PD却办得到。《出差十五夜》是频道的人气王，罗PD在节目中“出差”到各个娱乐公司、剧组，为他们提供游戏服务。

嘉宾们玩游戏时“笑”果十足。（取自频道Instagram）

戴耳机猜谜“寂静的呐喊”、各种接龙常识比赛……这些看似平凡的游戏放在不同的来宾上，却又另一番“笑”果。尤其是那些较少上综艺的演员们，玩起游戏来展现出不同于平常的样貌，令节目大受欢迎。

《虽然没准备什么菜》──放飞自我的餐桌脱口秀

原来明星放松，有些微醺、恍惚的状态可以这么好笑？

《虽然没准备什么菜》是由韩国综艺界当红炸子鸡李泳知（Lee Young Ji）所设立的频道。这位韩国说唱选秀节目《高等Rapper3》最年轻的冠军不仅活跃于传统的综艺节目，她的YouTube频道更吸引超过200万人订阅，人气不容小觑。

相较于舞台上的形象（左），李泳知在频道节目中的打扮非常搞笑轻松。（取自艺人Instagram及互联网）

李泳知每集会邀请不同的来宾到自己的租屋处，她会亲自下厨准备客制化的酒类和下酒菜作为招待，与来宾边喝酒边聊天。或许因为拍摄地点就在李泳知家中，因此访谈的氛围也如同在家闲聊般轻松自在。李泳知反应迅速、随性幽默的主持风格，再加上酒精或多或少的熏陶，都让不少嘉宾很快就打开心门，与她自在对谈。

男团Seventeen成员Hoshi在节目上掩面哭泣。（互联网）

值得一提的是，2季的节目分别上载在YouTube的不同频道。李泳知今年6月曾在社媒上发文写道：“无需多说，因某种原因《虽然没有准备什么》原来的频道被抢走了。以后来这里吧，希望大家多多关注”，并分享了新频道的链接。她并没有提及“被抢走”的具体原因。

《文明特急》──人气太旺 小单元摇身一变成网络节目

不谈八卦也可以是好节目！

《文明特急》原先在韩国SBS电视台的“SBS News”中播出，但后来因超高人气，单独开设YouTube频道。主持人JaeJae（李恩宰）可说是节目的灵魂人物。毕业于梨花女子大学历史系的她进入SBS综艺部门担任实习生，后来包办《文明特急》的企划及主持工作。

节目收获人气及口碑，主持人JaeJae功不可没。（取自艺人Instagram）

JaeJae团队访问前善于对来宾历年的经历及作品做足功课，因此访谈时总是能够聊出新鲜且核心的角度。很多时候来宾都不记得的事，JaeJae也可以如数家珍。团队也有数条“禁令”，包括不能强迫来宾撒娇、跳舞、针对私生活提问等，不走八卦路线，强调专业及对受访者的尊重让节目收获人气及口碑。

少女时代及2PM都上过《文明特急》。（取自艺人Instagram）

《文明特急》目前有180万的订阅数。不仅人气高，节目内容更屡屡成为网民们热议的话题。先是邀请韩国二代偶像团体如2PM、SHINee、After School等掀起回忆杀，最近更紧跟流行，发挥创意找来偶像们一起看人气综艺《换乘恋爱2》的大结局，引发网民们热烈讨论。节目组甚至受邀至康城影展为《掮客》（Broker）及《分手的决心》进行访谈及宣传。

《Turkids on the Block》──我有土耳其冰淇淋 你有故事吗

名正言顺地抄袭《刘Quiz on the Block》？原来2档节目都出自CJ娱乐。

《Turkids on the Block》开播时主旨希望以模仿来走出节目的B级搞笑特色，无论咖位大小或是素人，只要有梗就有机会上节目。去年6月开设，频道至今已累积了130万订阅数。

《Turkids on the Block》的主持人是搞笑艺人李龙真（Lee Yong-jin）。他在节目中扮演一位贩卖土耳其冰淇淋的大叔，不仅身穿土耳其服饰、脸蛋画上诡异胡须、手持土耳其冰淇淋样式的麦克风，邀请（假装站在）街上的来宾进行访谈。不单是服装，李龙真还会用特殊语调说话，非常洗脑。

“土耳其冰淇淋”麦克风是节目一大特色。（取自频道Instagram）

与亲切的外表不同，土耳其大叔走的是辛辣路线。网络节目没有电视台的规范，相对而言较为开放，李龙真与来宾畅聊18禁话题也让观众大呼过瘾。情趣用品店打工趣事、变性直播主的过去、直球提及艺人的前东家、艺人情侣交往的趣事……李龙真机智的临场反应和大尺度提问都为节目增添许多可看性。

《Meenoi的料理食堂》──以料理之名行配对之实？

料理节目怎么会变成相亲故事？

《Meenoi的料理食堂》是AOMG旗下的说唱歌手Meenoi所主持的料理访谈节目。节目邀请不同艺人担任嘉宾，为他们量身打造专属的料理，边吃边进行访谈。乍看蛮普遍的企划，却因主持人和来宾激发出不一样的火花。

Meenoi外型甜美可爱，性格却十分无厘头，带有点暴躁人设，不经意“惹怒”嘉宾有种反差的魅力。无论来宾的年纪大小，节目中她一律与他们使用“平语”交谈，快速拉近主宾之间的距离。

Meenoi与歌手禹元材（上图）及BE’O互动有趣，让不少观众嗑起CP。（互联网）

宋旻浩、禹元材、GRAY等饶舌歌手都与Meenoi合作过，这些外表给人酷帅的嘉宾在节目中与Meenoi的互动都非常有趣，让观众看到他们的另一面貌。其中禹元材和BE’O的节目更是让不少观众边看边冒出粉红泡泡，嗑起CP来。

*频道订阅数截至2022年11月