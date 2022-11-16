为走红毯少吃米饭 洪慧芳金马战袍“三不露”

在台湾赶行程，“阿朱妈”日忙12个小时，为保持体态，洪慧芳少吃米饭！

人在台北的洪慧芳，星期二（11月15日）晚上在《花路阿朱妈》电影放映会之后，与《花》导演何书铭一起接受《新明日报》访问，慧芳透露，为保持最佳体态已少吃米饭，自嘲：到我这个年纪连呼吸都会肥！

白色礼服绣上胡姬花

其实，身材高挑，站出来就是一副衣架子的慧芳是自我要求高，走金马奖红毯的战袍也是“三不露”：“老人家不要露背、露腿或露胸了！”她会身穿白色礼服，设计简约，“背后绣了花朵，像是胡姬花。”

慧芳抵台后行程忙碌如拍戏，星期二一大早就做造型拍照、接着见电影发行商，晚上出席《花》电影放映会与映后交流，很迟才回到酒店受访，星期三（16日）她的行程也从早上8时直至晚上10时，除了出席记者招待会，也将上台湾节目，由林湘萍引领的一个吃喝玩乐节目。

台北放映会座无虚席

《花路阿朱妈》星期二晚上在台北办电影放映会，座无虚席，慧芳放眼望去席上年轻族群不少，“这票年轻观众热衷发问，交流会结束后，他们排队索取签名与合照，前后花了半个小时，当地观众的反应比我想象中好很多。”

慧芳说，《花》里的“阿朱妈”乐观面对坎坷人生，能为他人带来满满正能量。

《花》角逐新导演的何书铭感性地说，“亚洲妈妈”颇能令华人共情，观众雀跃的反应令他对《花》圣诞档期于台湾放映又增添几分信心。“不过，《花》在圣诞档期的对手是《阿凡达2》！”

《花》在本地迎战《黑亚当》，台湾又杠上《阿》片，“阿朱妈”面对的挑战也非比寻常。《花》目前票房50多万元，何书铭坦言疫情过后，观众回流戏院慢，仍满意票房。《花》已代表新加坡电影报名奥斯卡，书铭也必须向奥斯卡电影协会成员积极推介《花》片，任重道远，能否入围就看“阿朱妈”的运气了。

《花》入围台湾金马奖原著剧本、新导演、女主角、男配角四个奖项。书铭说，此趟《花》若夺魁，剧组承诺再飞回韩国拍摄时的开镜地（庙宇）作为答谢。