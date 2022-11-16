郭妃丽一复出就吊钢丝

时隔五年复出，饰演破坏婚姻的“第三者”，女星郭妃丽谈接演《灵探》拍得心惊胆跳！

由郑各评监制的灵异刑侦剧《灵探》于星期二（11月15日）下午举行记者招待会，演员谢俊峰、王禄江、刘子绚、黄思恬、曾诗梅、张奕恺、苏梽诚、郭亮、周智慧、田铭耀以及郭妃丽，分享拍摄趣事。

时隔五年重出江湖亮相，郭妃丽无疑是这次最受期待的演员，刚复出就演破坏别人婚姻的“心机女”，看来郭妃丽是要重磅出击了。

郭妃丽说，这次复出荧幕，一是为了再过戏瘾，二是为了支持好友郑各评。当时郑各评邀她出演《灵探》对她说，“有一个富太角色特别适合你。”郭妃丽相当爽快，剧本也不看直接答应演出。据郭妃丽的印象，上一部电视剧是与阿哥李南星合作的《爱不迟疑》，那是2017年拍的剧。

谈到这次令她印象深刻的拍摄经历，郭妃丽说“吊钢丝”最让她心惊。原来她在剧中有一段从天桥坠落的戏码，由于情节有一处设计她“突然降落”，因此钢丝也被设计突然“松开”。对此郭妃丽心有余悸，“当时吊着钢丝，突然‘降落’那一下真的有被吓到。”

《新明日报》记者问郭妃丽这次复出之后是否会持续出现在荧幕？她说，自己一直以来对拍戏都很有热忱，过去五年也并没有刻意停止拍戏，她说：“只要角色和时间配合得到，我都很愿意来拍。”