局中局 Confession（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：企业家（苏志燮饰）遭威胁要爆料他外遇之事，他只好前往某家酒店，却遭攻击而昏倒。当他醒过来，发现婚外情对象死在现场，自己被认定为主嫌。为洗脱嫌疑，他找上诉讼胜率百分之百的女律师，两人开始一片一片地拼出事件的碎片，迎来意想不到的后果。

短评：《与神同行》制作团队最新惊悚悬疑之作，演员阵容华丽包括“男神”苏志燮、金伦珍、Nana等，“密室杀人案”的迷离扑朔，律师与客户之间的斗智斗勇，以及螳螂捕蝉黄雀在后的剧情，相当引人入胜。2017年西班牙悬疑电影《佈局》风靡全球，韩片《局中局》站在巨人的肩膀上，还让全球百大美女Nana与苏志燮大搞婚外情，卖点十足。

（韩语对白，附中文字幕）

《变装宝贝》记录本地变装皇后唐戏儿的故事。（2022SGIFF提供）

变装宝贝 Baby Queen（R21）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：本地变装皇后唐戏儿（Opera Tang）自2020年首次以潮州戏曲风格的妆容亮相，开始在变装界掀起波澜。唐戏儿与90岁祖母的关系非常融洽，两人无所不谈，唐戏儿会为祖母精心打扮，并邀伴侣一起陪祖母。

短评：《变装宝贝》是本地纪录片导演雷远彬所导，雷远彬的作品包括《我的新加坡梦》等，新作记录唐戏儿的故事，探讨他的出柜、恋爱，参加变装选美比赛，以及与其他变装皇后朋友的互动等。唐戏儿与家人尤其是祖母的互动，温馨感人。祖母是很可爱的老人，豁达开通。虽然家人，包括传统的父亲都给予唐戏儿满满的爱，不过走出家庭以外，唐戏儿又有什么感受？《变》让观众深思。

《变》曾参与今年釜山国际影展的竞赛，是本地Tiger Tiger Pictures制作的“看不见”（Unseen）系列的第三部，前两部是探讨客工的《我的新加坡梦》与刻画跨性别者的《一些女人》，此系列关注弱势者或少数族群。

（英语与潮州话对白，不附中文字幕）

《袭击》刻画几名持枪蒙面人闯入哈萨克农村学校挟持学生的故事。（2022SGIFF提供）

袭击 Assault（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★★☆

故事：在哈萨克农村，多名蒙面枪手进入一所学校，包围了整个校园。数学老师被不速之客吓坏，自己逃走，留下他的儿子和其他学生作人质。由于暴风雪影响，救援行动受阻，教职员工和家长组成杂牌军，准备拯救孩子，但因能力不足，先进行了无休止的救援演练，也策划一系列攻击恐怖分子的荒谬行动。

短评：《袭击》是今年新加坡国际电影节的开幕片，由哈萨克导演Adilkhan Yerzhanov（阿迪尔汗叶尔兹）所导，影片的核心是突袭与营救，寓意很明显，包括批评政府相关单位因天气恶劣，救援行动缓慢等。慌张逃命的数学老师，后来还是有担当，与正在闹离婚的妻子携手展开救儿行动。故事在白茫茫的雪地展开，美中不足的是救援行动缺少爆发力，情节在观众的掌控中。

（哈萨克语对白，不附中文字幕）

《变装宝贝》《袭击》将在今年新加坡国际电影节放映，读者可透过www.sgiff.com查询详情与购票。

上周票房

11月10日至13日票房排名

①黑豹2（Black Panther：Wakanda Forever）

②黑亚当（Black Adam）

③花路阿朱妈（Ajoomma）

④越界（Deleted）

⑤Talbis Iblis（马来电影）

⑥搜救（Come Back Home）

⑦危笑（Smile）

⑧DC超级宠物军团（DC League Of Super-Pets）

⑨小小兵2：格鲁的崛起（Minions: The Rise Of Gru）

⑩魔鬼之光（Prey For The Devil）