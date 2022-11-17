本地歌手孙英豪为首个单曲筹备了10个月：“我觉得最大的挑战是过自己这一关”

花了10个月，本地歌手孙英豪终于推出单曲《重生》。快点击视频听他分享更多！

曾在各地参加过选秀节目的孙英豪与zaobao.sg分享，2018年一个人到台湾参加选秀节目《声林之王》时，因比赛的过程以及排名深受打击。成绩不如预期的理想，原本目标明确的他，感到迷惘。孙英豪也透露：“那个时候会感到很自卑，会自责、自卑，然后没有自信”。虽然那段时间让他深思近30岁的自己踏上的道路的是否依然正确，但他始终没有想过要放弃自己的梦想。

直到2020年到中国参加选秀节目《年少之名》才让他的内心变得强大。他分享自己在比赛中学到了很多，2021年回到新加坡时更坚定地想完成自己的梦想。他也意识到近10年练习生的期间已经丰富了自己，其实不需要靠参加其他的比赛吸取更多的经验。对他而言，现在只是“看自己想要的终点是什么，而目前对我来说我想要让大家听得到我的作品。”

在中国的那段期间，他被其他的参赛者的冲击力感染，激励了他勇于地表达自己想做的事情。之前比较内向、不善于表达自己的情绪，现在孙英豪觉得自己变得比较勇于发出自己的心声。这样的改变，身边的两个朋友也察觉到。“最大的变化不是在于舞蹈功力还是什么的，而是在于自己的想法和自己的自信。”

意识到自己其实不需要再等机会出现，孙英豪于是开始筹备出道的歌曲。准备过程总共花了10个月。对于这位本地歌手，筹备过程中最大的困难是“过自己这一关”。他说，“最终的目标就是呈现出来的东西，和我自己脑海中的画面是一样的。那就是呈现出一个舞曲，然后让大家看得到多面的孙英豪”。为了展示出不同风格，MV中包含了6种不同造型。

《重生》是一首节奏鲜明的舞曲，而孙英豪会把单曲《重生》的英文名字取为“Vampire”是因为好友提到他的皮肤很白，也常常在黎明的时候才睡觉。朋友觉得他的样子一直没变老，真的就像是个吸血鬼。后来自己在构思单曲的时候就特别想表达一种重生的概念。好像一个被封闭了很久很久的吸血鬼，逃离棺材后就能勇于追求自己渴望的概念，同时也象征着一个新的起点。

为了发行首个个人单曲，孙英豪担任了很多角色。其中包括亲自写歌、MV拍摄、担任舞蹈导师、编舞，和后期制作等等。他还透露：“整个编排过程我觉得挑战很高但是成就感是非常大的。”

一路走来，孙英豪觉得当一名歌手其实会有一些孤单。但自己在筹备《重生》的时候没有这种感受，反而觉得自己从中学到了很多，也在这10个月里遇到了很多愿意参与他的团队的人。

想学跳《重生》吗？点击一下视频让孙英豪教你怎么跳！