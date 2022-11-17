UFM100.3 DJ丽梅动白内障手术

UFM 100.3 DJ 丽梅视线越来越模糊，以为近视加深，岂料被验出患上白内障。

丽梅星期三（11月16日）在脸书两次贴文写道：“等待手术……不‘折磨’，肚子超饿……不能吃才要命”；以及“谢谢大家的关心和慰问，我很好，一切很顺利”，引来不少她的友人和听众留言祝福她之外，也问她究竟发生了什么事，但丽梅始终没在脸书透露为何需要动手术，令不少人甚为担心。

自疑夜里关灯刷手机所致

记者联络上丽梅问个究竟，原来她星期三入院动白内障手术，先动左眼，迟些时候再动右眼，目前请了两个星期的病假在家休养。现年53岁的丽梅尚年轻，怎么那么早就有白内障呢？

她笑着说：“是咯，连医生他们也这么认为，因为我不算老……哈哈哈……”

不过，丽梅怀疑是因自己长期在夜里临睡前关灯躺在床上刷手机导致。

“大约半年前，发现视线模糊，以为近视度数加深，就去眼镜店想配多一副眼镜，但验光师验眼后，说没有办法配任何度数的眼镜给我，建议我去看眼睛专科。”

丽梅说，经专科检验后，发现她双眼都有白内障，就约了年底进行白内障手术。

“不过，后来越来越严重，电脑的字，完全是模糊一片，我必须脸贴近屏幕才能看到，觉得会影响我的工作，想马上去动手术，所以在朋友推荐下，星期三到私人医院动手术。”

右眼也将动刀

丽梅两只眼睛共花了1万3000元，她说幸好有保险。

切除了左眼的白内障后，丽梅凡事看得“一清二楚”。

丽梅开玩笑道：“我突然发现自己脸上有斑点，感觉好像让我重新大开眼界。我和承尧、伟龙开玩笑说，等我动了右眼的手术后，我就是perfect eyesight，双眼会变成火眼金睛，以后能看穿他们，一个斑一个痣都看得很清楚，哈哈哈……”