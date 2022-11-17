娱乐吃瓜：金鸡奖40年名场面 众星百态何止成龙修椅子

中国金鸡奖颁奖典礼不久前圆满结束，除了得奖名单引起热议以外，一些场内花絮，如吴京的手机、陈妍希的服装都吸引不少讨论。

其中，成龙作为颁奖嘉宾，在结束发言淮备就座的时候，没想到椅子却打不开，看起来有点窘迫的他，或是怕惊扰大家，干脆蹲下来处理，设法打开椅子。坐在旁边的陈道明和张涵予马上发现了异常，则热心转过身去看可以怎么帮忙，坐在隔一个座位的刘德华，也被他们的动作吸引，不禁用眼神“关注”成龙。 照片流出后，网民称“成龙修椅子”是金鸡奖的“名场面”之一，毕竟你几时看过明星在颁奖礼上坐不了座位的。

成龙要就坐时，发现椅子打不开，于是蹲下修理椅子，惹得旁边的陈道明和张涵予都转身关注。（互联网）

金鸡奖是由中国电影家协会和中国文学艺术界联合会联合主办的权威、专业电影奖项，创办于1981年。它与台湾电影金马奖、香港电影金像奖并称“华语电影三大奖”；与大众电影百花奖、华表奖并称“中国大陆电影三大奖”。走过40年的金鸡奖，还出现过哪些“名场面”，且让zaobao.sg记者带你走一段时光回廊。

1999年 宁静彪悍的军大衣

1999年第19届金鸡百花电影节（两个颁奖礼有好几届一度合并举行）的颁奖礼上，宁静身穿黑秋衣（就是秋天或气温比较冷时候，穿在外衣或毛衣等里面用来保暖用的舒适贴身的长袖上衣），外面裹着一件绿色的军大衣。这件另类服装和其他明星的盛装形成了鲜明的对比，加上宁静本人的眼神，整个人给人特别彪悍的感觉。结果她凭借《黄河绝恋》获得了最佳女主角，于是火速脱下军大衣，以一身完全朴素的黑秋衣登上了领奖台，拿下了20世纪最后一个影后。

为什么她没有好好妆扮，仅以军装加秋衣就出席颁奖礼呢？她后来解释自己受邀颁奖，于是认定自己不会得奖，如果花心思打扮又空手而归，感觉有点丢脸，倒不如随便着装。于是她成了绝无仅有的“不盛装出席颁奖礼”的女星。

2015年 张译的神奇“蝴蝶结”

在2015年第30届金鸡奖颁奖典礼的后台，《亲爱的》最佳男配角张译拍照时，胸口突然飞来一只蝴蝶，一开始张译和大家都很惊奇，便拍照合影。蝴蝶许久未飞走，当记者问张译想把蝴蝶带到哪里时，这只蝴蝶突然往上飞，落在他的蝴蝶结上。神奇的画面让全场记者惊呼，当然赶快捕捉镜头了。

有人笑他“招蜂引蝶”，也有人戏称他为“男版香妃”，但他一段不为人知的20年动人爱情故事却因此被挖了出来。原来他有个初恋女友，被醉驾司机撞成了植物人，一躺十年，他也因此照顾她十年直至她去世。有人说，张译认定是他枯守十年的初恋女友化蝶到现场来祝贺他。

2019年 徐帆挡美女握夫手

多次入围金鸡奖却未获奖的大导演冯小刚，曾放狠话说“永远不会参加金鸡奖”，不过双方决裂之前，他终于凭借战争片《集结号》获得第27届最佳导演和最佳影片。冯小刚上台领奖致辞时，一连用了7个“性情”，完全显露“性情中人”性格。他得奖后，记者指他“说不参加又参加”，他回应：“你非要把这个事情挑大吗？那你想怎么挑就怎么挑吧，你们媒体一向都知道怎么写的，不用来征求我的意见。”回答霸气十足。

配得上这条猛汉的，只能是霸气女王。2019年第32届金鸡奖的红毯上，冯小刚朝着女星杨采钰的方向伸手要握她的手，但在红毯另一边不只何时杀出徐帆来。她用迅雷不及掩耳的速度，刚刚好赶在杨采钰之前，接住了老公的手，然后若无其事微笑揽着杨采钰的腰。外界注意到杨采钰、冯小刚的脸上都闪过一丝微妙的表情。网民的解读是：徐帆是真霸气，谁也别想随便牵她老公的手！

2020年 印小天魔性唱跳

同一届颁奖典礼上，印小天凭借《烈火英雄》获得最佳男配角，在说完一番获奖感言后，拿着奖杯证书就魔性唱跳起来。他边高歌：“瓦蓝蓝的天空飞金鸡，我在厦门眺望北京，侧耳倾听评委的声音，望眼欲穿把金鸡奖领”，边手舞足蹈，洋溢一片喜感。到了后台，他又再唱跳一遍，被媒体形容“把魔性贯穿到底”。

得个奖，至于高兴成这样吗？网民替他回应，他这叫苦尽甘来。1997年出道，一度与黄晓明、佟大为、聂远并称为“四大小生”的他，在2012年遇到他生命的劫数。他在拍摄电视剧《枪林弹雨》时，被同剧女演员边潇潇在微博上爆出“动手打人”。一时间，负评席卷而来。接着，没想到引发更多演员出来站队。文章、李晨、杜淳、贾乃亮、保剑锋、黄觉、李小璐、王珞丹、宁财神、杨子（黄圣依丈夫）纷纷站出来表达态度，而且出奇一致，都觉得印小天打人是人赃俱获，被骂是罪有应得。

他们的站队让印小天无奈公开表态：“我对天发誓，没动过边潇潇一根手指头，有工作人员作证，有视频作证！”等到现场视频放出，证实打人之说纯属子虚乌有，还他清白时，其实他的声势已经大受影响，此后演艺事业一蹶不振。网民管这次事件叫“插刀教”，至于那些冤枉过印小天的“插刀教”成员，一旦事业或感情跌跤，网民就会说这是“因果循环”。

低潮持续了8年，印小天才在金鸡奖翻身，说：“我等了八年，就是在等一个机会，我要争一口气，不是证明我了不起，我是要告诉大家，我曾经失去的我一定要拿回来！”

2020年 黄晓明爆冷 段奕宏尴尬

也是同一届颁奖现场，最佳男主角爆冷颁给了黄晓明，让他成为史上首个二封金鸡影帝的男演员。他起身时获得周围艺人的鼓掌欢呼，同为影帝候选人的肖央假装流泪后也和黄晓明热情拥抱。不过镜头却拍到同一排的段奕宏，丝毫没有“表演假开心”的意思。在黄晓明起身接受祝福时，他礼貌性地鼓掌后，全程冷静坐着，表情难掩尴尬，然后手扶嘴巴眼望他方。也有人解读为这是黑脸。

黄晓明获奖，起身接受众人祝福，段奕宏冷静坐着鼓掌，但表情略嫌尴尬。（互联网）

黄晓明上台领奖后，还来了段“求职词”，呼吁导演们多用他。显然面临影视寒冬，黄晓明的实力仍为所有人认可，所有爆冷获得无上殊荣时，难免要面对其他同业的不服。比较特别的是，这次的镜头快速地捕捉到了场面的真实感。