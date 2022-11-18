娱乐吃瓜：刘子绚受不了老公的强迫症 黄思恬想和宋仲基共处一天

如果有抓鬼的能力，刘子绚想收服“垃圾鬼”，原因？因为老公田铭耀有洁癖（好闪~墨镜拿来！）

刘子绚、田铭耀、黄思恬、谢俊峰、曾诗梅、郭妃丽、张奕恺、苏梽诚、郭亮和周智慧11月15日出席灵异侦探剧《灵探》的记者会。该剧由郑各评监制，是新传媒“灵异三部曲”的最后一部，故事讲述冥界的警长与人界的警察联手追查滞留人间，伺机复仇的恶灵，借此探讨人性的善与恶。《灵探》将从11月21日起在8频道播出。

演灵异片是不是就敢看鬼片？未必噢。哪一位演员“胆生毛”，谁又是长高不长胆的？点击视频看看他们如果碰上灵异事件，会有什么样的逗趣反应！

《灵探》众演员出席记者会。（关俊威摄）

刘子绚接受zaobao.sg访问时说，如果有能力抓鬼，她最想要抓的是“垃圾鬼”，“因为老公有洁癖，还有强迫症，比如每次吃饭前都要把事情做好，把东西放好，所以通常都是我先开动。一开始我会等他，久了我就受不了，会先吃。”

在一旁的田铭耀自招：“她最近会埋怨我出门前都要收拾东西。”刘子绚还自爆老公最受不了一直要帮她“收首尾”清理东西，田铭耀笑着说：“哪天我不知道老婆在哪里，只要循着（她落下的东西）痕迹，就可以找到她哈哈哈。”

《灵探》讲的是人性，田铭耀坦言相信因果循环，“地球是圆的，你做过的事都会回到你身上，所以平时要做好事。”至于死后的世界，刘子绚说：“我是基督徒，所以相信死后会上天堂。”老公这时接话：“那我就跟着你咯！” （墨镜再拿来!）

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刘子绚和田铭耀再次合作演出灵异剧。（严宣融摄）

黄思恬戏中不信鬼 戏外是胆小鬼

黄思恬在戏中饰演人间的警察洪婕珊，是个不信鬼神的人，但戏外的她不但是个胆小的人，也很容易相信鬼故事。她说：“婕珊基本上是不相信的，就算亲眼看到鬼，或者身边发生诡异的事，她还是选择用科学的角度去解释，而我是很容易相信的，人家跟我说哪里有鬼，我就不敢去了。”

谈到死后的世界，她说：“有没有地狱和天堂我不知道，但我相信因果轮回，恶有恶报善有善报，种下什么因就得到什么果。”如果能像戏里的鬼魂那样可以上别人的身，黄思恬想了想说：“我本来想上宋仲基的身，但想想不对，那我就看不到他，所以就上他身边人的身吧，可能经纪人之类的，我想跟他共处一天。”

黄思恬自认是个胆小怕鬼之人。（关俊威摄）

曾诗梅理解阴阳眼的困扰

曾诗梅饰演谢俊峰的母亲柯梦萍，在一场火患中为了救儿子而丧命，到了冥界成了抓鬼的“警长丙”。在戏中有个那么大的儿子，曾诗梅笑说幸好死后容貌冻龄，不必扮老。

她自认不是胆小的人，但对于鬼还是敬而远之，更不希望像戏里的刘子绚那样有阴阳眼，“因为我听过有阴阳眼的朋友的故事，觉得蛮怕人的。他们的困扰蛮多的，例如农历七月不敢出门，或者突然会被干扰，如果遇到无害的还好，要是不友善的就会造成不好的影响了。”

如果有抓鬼的能力，她想要收服人间的“批判鬼”，“我觉得很多人会在不自觉中批判别人，如果我们能学会不批判别人或自己，世界多美好啊！”

曾诗梅在《灵探》中饰演冥界的警长。（新传媒提供）

谢俊峰怕人多过怕鬼

谢俊峰在戏中是吊儿郎当的人间警察白烨，被王禄江饰演的冥界警探附身来破案。谈到鬼，谢俊峰坦言抱持着“鬼不犯人，人不犯鬼”的态度，而比起鬼，他更怕虚假的人，“我喜欢直来直往，有什么事直接跟我说，而不是在我背后搞怪，最怕就是一些心机鬼。”

谢俊峰（左）在戏中与饰演冥界警长的王禄江联手破案。（新传媒提供）

郭妃丽未看剧本就答应演出

久违的郭妃丽没看剧本就答应监制郑各评的演出邀约，她在记者会上透露原本以为演富家太太很轻松，没有想到不但要使坏，还要吊钢丝搏命演出。

她有一幕戏须悬挂在天桥上，虽然吊钢丝对拍过古装戏的她来说不是难事，但坠下的瞬间她看着车来车往的马路，刹那间感觉到了恐惧。

私下的她其实很胆小，不敢看鬼片也不敢听鬼故事，“我试过看丧尸片，结果看完不敢回家。”