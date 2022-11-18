TVB周六晚55周年台庆 郭富城任嘉宾？

曾志伟再打人情牌，传“天王”郭富城将亮相《传承·狂欢55：万千星辉贺台庆》。

香港无线电视（TVB）星期六（11月19日）晚庆祝55周年台庆，和往年一样推出《万千星辉贺台庆》，而今年最引人关注的是，传“天王”郭富城将亮相担任特别嘉宾。

曾志伟打尽人情牌

曾志伟自年前回巢担任总经理之后，打尽人情牌，无论是戏剧或综艺资讯节目都找来台前幕后的大咖助阵，像和香港电台合办的《香港金曲颁奖典礼2021/2022》就邀请到了刘德华亮相献声。去年和今年的《香港小姐竞选》总决赛，分别邀请张学友和黎明担任表演嘉宾。

昔日四大天王陆续亮相，现独缺郭富城（城城），由于星期六晚55周年台庆，意义重大，所以根据该台内部消息，城城已经答应亮相，但仍不知他是否会演唱歌曲抑或玩游戏等。

城城星期四（17日）出席商场圣诞亮灯活动时，被港媒询及此事时，表示暂时未能透露，他尊重TVB，由TVB方面公布。他自言是无线出身，55周年是很特别的日子，希望到时见到大家，似乎已经默认明晚将参与台庆。

“福禄寿”合体祝寿

昔日“福禄寿”难得合体贺台庆，20位主持轮番上阵，创历来之最。

星期六晚的台庆，除了TVB全台艺人倾巢而出之外，更首度由十大综艺监制联手打造不同类型表演及环节，向经典剧集及综艺节目，以及一众绿叶演员及前辈致敬。司仪阵容，更是打破历来台庆记录，由十男十女组成20大司仪组合，包括在TVB工作长达51年的汪明荃，以及陈贝儿、麦美恩、冯盈盈、黎芷珊、陈百祥、邓梓峰等，可惜少了月前约满离巢的郑裕玲。

此外，昔日广受欢迎的《福禄寿》节目的三位主持王祖蓝、阮兆祥和李思捷也将合体，来一场《声生不息福禄寿》，当中也找来两大乐坛后起之秀炎明熹 （Gigi）及曾比特（Mike）助阵。

《传承·狂欢55：万千星辉贺台庆》，星期六晚上8时15分翡翠台（星和娱乐838频道 / 新电信511频道）现场直播。