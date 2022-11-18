拍《谢幕》一家人用餐戏 河智苑感觉温暖又疗愈

文 /
罗瑱玲

发布 / 2022年11月18日 7:00 PM

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韩剧《谢幕：树立而死》（Curtain Call）是一部交织着欢笑和泪水的暖心剧集，描述韩国知名连锁酒店“乐园”的创办人慈金顺（高斗心饰），当年因为战争与丈夫和儿子失散，之后在韩国开了一间“乐园”小旅馆，也重新组建家庭，开始新的生活，并将“乐园”发展成韩国的顶尖酒店。

金顺一直想念在朝鲜的家人，后来得知丈夫和儿子相继过世，而患癌并只剩三个月时间的她，挂念在朝鲜的孙子文成。老职员郑尚哲（成东镒饰）于是找来舞台剧演员刘在宪（姜河那饰）和徐允熙（郑知苏饰）假扮文成和文成妻，希望金顺最后的日子过得幸福快乐。在宪和允熙来到金顺家之后，金顺的两个男孙对他们有所保留，只有孙女朴世妍（河智苑饰）释出善意。

真正的文成（卢相铉饰）是为贩毒组织在朝鲜和中国走私毒品的流氓，他在中国看到金顺的媒体报道，认出奶奶，打算到韩国与奶奶见面。郑尚哲一手策划的“戏”，能否顺利谢幕？

《谢幕》四位主角接受《联合早报》访问，分享如何从作品中得到疗愈。河智苑和姜河那都难忘一家人一起用餐的戏，拍摄时觉得好温暖，河智苑也透过这部剧思考“亲情”的定义。两人这次的角色也和以往很不一样，姜河那要说朝鲜语，河智苑是财阀家的孙女，他们如何为角色做准备？

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