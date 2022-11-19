《家族荣耀》监制否认开拍续集 许绍雄返港拍戏

（香港讯）74岁许绍雄于1992年与新加坡太太龙嬿婚后育有一女许惠菁（Charmaine），女儿与未婚夫Shane稳定交往6年，许绍雄日前接受媒体访问，透露爱女明年年底出嫁，女婿是新加坡人，从事银行业，打算在新加坡和香港两地都摆酒。

许绍雄曾斥资2300万港元（约403万新元）买下独立式屋子归入女儿名下，他又投资让女儿在新加坡开Cafe和餐馆，两年开了三家。近日Charmaine返港，11月开至12月底在尖沙咀开设限时甜品店。

称没有移民新加坡

许绍雄接受港媒访问时澄清没有移民新加坡，因疫情才长留新加坡，这次回港打算拍梁家树监制的新剧。

近日黄子华、佘诗曼现身支持Charmaine甜品店，黄子华、阿佘同许绍雄曾合演无线（TVB）电视剧《绝代商骄》，三人再度合体，不少网友都大呼怀念，好想他们再合作拍《绝代商骄》第二季。

由张智霖、杨茜尧、李彩桦、罗子溢等人主演的香港电视剧《家族荣耀》18日在8频道播出大结局。《家》的结局留下了许多伏笔，让不少观众敲碗期待续集。

监制梁家树接受“香港01”访问时否认开拍续集，他说：“暂时不会拍续集的！但在筹备一个家族式的连续剧，希望年底可以开机吧！”梁监制指邀请了少部分《家族荣耀》演员班底入剧组，剧本仍在修改中。

许绍雄受访时说，之前一直有开工拍戏，不久后会到中国大陆和新加坡再拍梁监制的新戏，12月中开工，预计拍到3月底。