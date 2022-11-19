62岁冻龄黑木瞳袭金马 不敢争红毯第一美

（台北讯）62岁的日本奥斯卡影后黑木瞳接受第59届金马奖的邀请，赴台担任金马电影大师课讲师，并与金马影帝张震一同颁奖。18日她出席记者会，与20年前为她主持过电影《鬼水怪谈》记者会的黄子佼再度同台，黄子佼在访问中称“你旁边的那杯是高粱，有50%酒精浓度”，让黑木瞳好奇地拿起杯子来闻，没想到只是水，让她当场起身，穿着高跟鞋在台上追打，笑翻众人。

被邀参加金马奖，黑木瞳说：“因为疫情的关系，没办法去海外，最初收到邀请时发现是‘最喜欢的台湾’，不管什么都ok！看了内容后，发现是非常精彩盛大的典礼，非常高兴可以参加。”被问到会不会紧张，黑木瞳表示，目前完全不紧张，“说不定看到入围女演员，会被她们所感染，开始有点紧张吧。”

黑木瞳除了是日本奥斯卡影后之外，她也演舞台剧、电视剧，也是一位导演。谈到在演艺圈42年如何保持初心以及工作上的热情，黑木瞳说：“要长年继续下去要某种程度的觉悟，日本有人说过‘能长久做下去就是你的天职’，只是我从业42年，还是需要做各种尝试，来看看是不是自己的天职，可是我很喜欢我的工作。”

黑木瞳听说入围最佳女主角的张艾嘉同样有女演员、导演的多重身份，直言“如果有机会可以演出她的电影，也许是个不错的机会。”

黑木瞳分享其实过去常来台湾找私底下交情很好的女性朋友，更特别提到会来台湾“领中药”，“是为了保持美丽，没有啦开玩笑的；有时候只住一晚，因为肠胃状况不是很好，领中药来调养身体。”

最后，媒体问黑木瞳是否有自信成为红毯第一美？黑木瞳吃惊地说：“这么严格！日本没有这么严格，至少有Top 10吧，这个排名是谁选的？”黄子佼解释，红毯排名会由媒体或者时尚界人士评选，黑木瞳一听立刻表示“那今天晚上我要跟媒体吃饭！”黄子佼称，如果排在第10名，版面可能很小，可能跟邮票差不多小，黑木瞳假装生气地说：“我特别从日本来欸！”