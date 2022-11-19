61岁刘德华背包搭高铁视频曝 网：竟然不带保镖

61岁的刘德华在社媒发布了一则坐高铁的视频，画面里他独自背着大包赶高铁到厦门参加金鸡奖颁奖礼，身边不见保镖和保姆，引起热议。

刘德华当天穿一件黑色外套，搭蓝色牛仔裤，后背挂着一个巨大的双肩背包，身前斜挎一个小包。同时，他戴着帽子、眼镜、口罩，一身低调打扮，难怪没人认出他。

视频中，只见他排队进入车舱，到了座位，非常注意防疫安全，特意对自己和在四周狂喷酒精，还淘气地对着镜头消毒。

他身边不见助理，相信唯一的助理就是一路随行拍着视频。

刘德华接着坐下开始玩手机，同时惬意喝着咖啡，一路上拍摄窗外的美景跟家人分享。与家人聊天的时候，忍不住说“想家了”。

刘德华在座位消毒，谨慎防疫（左图）。他一个人赶路的背影也非常吸睛。（抖音截图）

刘德华两年前也曾为工作到厦门，不过那次是助理开7小时车，这次乘坐高铁，仅费3个小时即可，让刘德华不禁赞叹车速很快，时间减半。

视频发布一个小时，吸引超过50万点赞，网民纷纷夸他接地气，更有人调侃说如换成小鲜肉艺人，可能就会“保安开路，助理推人”。也有人，如果大家都学他不提前公开行程，就不会有粉丝在公共场所聚集了，造成危害了。

刘德华做完核酸（右图），和宁静在金鸡奖颁奖重聚，勾起观众回忆。（取自微博）

刘德华这次参加金鸡奖，一路都是大众焦点。先是有网民拍到他在活动现场的大厅做核酸。有网民感叹：“不愧是天王，做核酸也能被众人围观。”

到了颁奖现场，他和同是颁奖嘉宾的宁静合照，让观众都想起了当年的电影《新上海滩》。