洪慧芳风光争金马 林湘萍低调当贴身助理“还恩情”

洪慧芳19日（星期六）晚参加金马奖颁奖礼，身边多出来的助理，可能会让本地观众认出是“熟悉的身影”，原来她就是旅居当地的林湘萍。

zaobao.sg记者日前联系上林湘萍，本来想问她，洪慧芳难得到台湾，她会怎么招待，没想到她曝露心愿：“我想到后台当她的助理。”

19日下午，记者通过电话访问林湘萍，她笑说，本来盛会和后台准证不够，所以当不了助理，不料后来《花路阿朱妈》剧组又为她争取到准证，实现了她的心愿。

林湘萍和洪慧芳的姐妹情众所周知，当年林湘萍在台湾怀第二胎，人生地不熟，压力差点让她患上抑郁症，幸好洪慧芳“抛夫弃子”飞到台湾伴产，让林湘萍心怀感激。

她笑说：“还记得慧芳姐在医院住了几天，我需要喝水，她就帮我去拿……”重情义的她，等到今天，终于有机会还“当助理”的恩情。有趣的是，她同样会把一对儿女“丢”给丈夫照顾，只身赴会。

问她准备好当助理做什么事吗？她说“我会舒缓慧芳姐紧张的心情；帮她拿包；她口渴我帮她倒水；她要方便我带她去卫生间；注意看她的妆有没有花；她提到珠宝赞助时发音对不对……”原来她的丈夫田恩沛替洪慧芳的红毯找到珠宝赞助。“我应该是个不错的助理，呵呵！”

她回台前，刚好《花路阿珠妈》开映，她也和陈秀环，以及洪慧芳的中小学同学、商界朋友，为洪的新片包场。

接受访问时，她正在化妆，说等下应该会穿黑色服装出席，因为黑色够低调。她说，这一晚属于好姐妹的，所以自己能多低调就多低调，最好可以待在后台，如果非要在台前就座，也希望能远离镁光灯。

金马盛会众星云集，她可有最想见的偶像？她说：“张艾嘉吧，我手机上还有她的一段深度访谈。”

她也说，之前听好友贾静雯说会当颁奖嘉宾，“如果她看见我，可能会很惊讶我怎么会在，哈哈哈！”