雷神也怕失智症 Chris Hemsworth见完医生宣布暂别影坛

（洛杉矶讯）“神仙”也躲不了凡人的疾病！

39岁澳大利亚男星克里斯海姆斯沃斯（Chris Hemsworth）以漫威角色“雷神”（Thor）走红，近日传出做健康检查意外发现由于基因，自己得到失智症或阿尔茨海默症（Alzheimer's Disease）的几率是一般人的8到10倍，令他决定暂时息影，多休息陪伴家人。

Hemsworth 12年前和女星艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）结婚，育有一对双胞胎儿子和一个女儿。他的纪录片《克里斯海姆斯沃斯挑战极限》（Limitless with Chris Hemsworth），最近正式在Disney+上线，他受访时透露，为了这节目事前先做了健检，意外发现有得到阿尔茨海默症的因子，让他不得不正视此事。

他强调，这不代表他之后一定会得病，只是几率比别人高，而他的祖父就是患者。他坦言第一时间吓一大跳，想到未来可能记不得自己的家人和过去的回忆让他相当忧心，于是想赶紧休息一段时间。

有人曾建议将他健检结果这段删掉，但他认为这可以让更多观众反思注意自己的健康，因此决定留下。但他强调不希望被处理得很夸张或搞悲情牌，也指出因为这件事，未来他选择工作会更谨慎，如果有任何工作可以取代他和家人的相处时间，必须是更有积极性的内容。

Hemsworth补充，自己不是就此要引退，而许多影迷都认为，就雷神目前在漫威宇宙故事性的发展，未来2025、2026年在接下来两部《复仇者联盟》（The Avengers）续集中出现的可能性依旧相当大。