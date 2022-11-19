洪慧芳等人的“战袍”在金马奖红地毯上曝光了！

第59届金马奖红地毯11月19日下午5时30分在台北国父纪念馆举行，本地电影《花路阿朱妈》的团队大概傍晚6时40分亮丽地步上红地毯，准影后洪慧芳以新加坡国旗颜色为焦点的战袍，让人惊艳不已。为了让自己以最佳的状态穿上由本地Bridal Veil的设计师米雪儿（Michelle HuiMin）所设计的礼服，曾自嘲自己这个年纪连呼吸都会肥的洪慧芳，就减少吃米饭。除了礼服，洪慧芳的造型也由Bridal Veil打造，典雅高贵大方。

米雪儿对《联合早报》说：“洪慧芳说希望由本地设计师操刀礼服以代表新加坡，启发我以红白色系设计她的礼服。礼服前身是简单优雅的白色，后身则以几百颗施华洛世奇（Swarovski）水晶点缀红色天鹅绒布料，整体低调不失华丽。我们几个人花了三四个星期熬夜赶工完成。”

洪慧芳凭《花路阿朱妈》刚在洛杉矶举行的第八届亚洲世界电影节夺影后，希望她在星期六（11月19日）晚上的金马奖颁奖典礼上再有斩获。

入围最佳新导演与最佳原著剧本奖的《花路》导演何书铭的西装来自Ralph Lauren（拉夫劳伦），造型由Alvin Goh打造，帅气大方。与何书铭一起入围最佳原著剧本奖的王欣茹的服装来自本地的3EIGHTH设计师杨惠茵。凭《花路》角逐最佳男配角奖的韩国老姜郑东焕自爆“讨厌穿西装”，若有时间准备会想去韩国仁寺洞买韩服，不过忙着演出，没时间准备战袍，只有穿回自己的衣服。这是他第一次到台湾，他说：“一直很想来，这次终于来了”，也因这次行程太紧，他希望下次再到台湾时，可以轻松吃美食、打高尔夫球和登山。

今年有两部本地剧情长片入围金马奖，《芽笼》的冯推守竞赛最佳动作设计奖，外表狂野的冯推守透露自己的服装由本地的Le Modella Tailors所缝制的。冯推守与导演邝子君等人一起走红地毯，把自己打扮得帅气的邝子君说：“《芽笼》星期五（11月18日）在金马影展上放映，反应很好。希望大家都有收获。”