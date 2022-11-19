郭富城出手阻拍妻女被酸“超矮” 围观者纷纷出声

（香港讯）郭富城与小22岁网红方媛结婚4年，婚后陆续生下2女，婚姻幸福。日前有网民直击郭富城带妻女一家四口去餐馆吃饭，离开时被他发现，要求对方不要打扰家人，双方似乎起了激烈冲突。事后该网民还将视频放上社媒，狠酸郭富城本人“好矮”，引来更多网民为郭富城说话。

方媛曾卷入“天王嫂训练营”八卦，郭富城挺身表达相信太太，也呼吁网上不要乱传谣言，以免伤害当事人，保护妻子心意明显。

日前有网民偶遇郭富城一家四口上餐馆用餐，同行的还有方媛父母。他们正准备离开时，一名网民突然冲上前拍摄，郭富城为了保护家人便快步挡在老婆和女儿前面，并用手指着对方，暗示警告对方不可以越界。接着夫妻俩一人牵着一个女儿快速离去，大女儿还看了一眼网民，表情相当可爱。

方媛被拍到带大女儿离开餐馆。（取自微博）

事后，该网民把整段过程放上网，写下：“郭富城见到本人好失望，好矮哦，超矮的那种，方媛真的好瘦、好娇小，咱就是说已生了两娃的身材还是那么辣，无敌了！”

大批网民涌来围观，并反批是该网民没礼貌在先。大家七嘴八舌：“有没有一种可能，他指你，你不爽，就人身攻击”“尊重别人等于尊重自己”“当一个人只能去骂一个人的身高的时候，你已经很失败了”“又不是你相亲对象，失望什么”“他也没有说过他自己很高啊，可是他真的很帅很努力欸”。