本地片全军覆没 黄秋生与张艾嘉夺金马影帝后

第59届金马奖颁奖典礼11月19日举行，入围四奖的《花路阿朱妈》与一个奖的《芽笼》全军覆没。最大赢家是《一家子儿咕咕叫》，影帝、影后分别是香港资演员黄秋生与台湾的张艾嘉。

台湾电影《一家子儿咕咕叫》讲述一个以赛鸽维生却苦苦挣扎的家庭，面临着儿子失踪、经济压力和女儿的青春躁动，全家人的不安逐渐压垮彼此身心。而一名流浪少年的加入，为他们全家人的生活带来改变。《一》与台湾票房丰收的恐怖片《咒》都入围13项奖，《一》的台湾艺人胡智强也摘下最佳新演员奖。

黄秋生凭《白日青春》第三次入围金马影帝，他击败了《智齿》林家栋等男演员。曾多次获得金马男配角的他首次获得金马影帝，他带着片中的小演员上台，两人都激动不已。黄秋生说，他等了很多年，终于等到影帝了，他想把奖献给母亲，可惜她不在了。他说拍摄新人导演的戏运气非常好，他打趣说以后要多与新导演合作。张艾嘉在《灯火阑珊》演出蓦然丧偶的妻子，为完成亡夫的遗愿，再造一块他生前恋恋不舍的霓虹招牌，在灯火凋零的城巿里，重拾昔日璀璨但遗憾的回忆。69岁的张艾嘉是老姜，包括今年已入围10次最佳女主角奖，1981年凭《我的爷爷》、1986年凭《最爱》封后，她今年再以《灯火阑珊》扬威金马。

《白日青春》虽失利最佳剧情片，不过收获也丰富，定居在香港的马来西亚导演刘国瑞获得最佳新人导演奖、最佳原著剧本奖。也入围这两奖的《花路》导演何书铭空手而归，他在接受《联合早报》访问时说：“这个星期来到台北金马奖，能和这么多优秀的电影人一起参与及入围，我已经觉得我是赢家了。这是一个非常棒的体验。我也要非常感谢所有新加坡朋友支持我和《花路》。这是一部至我们母亲的电影，我们也感受到大家对她的爱了。”备受看好的韩国老姜郑东焕（73岁）大热倒灶，没凭《花路》摘男配角奖、对手的洪慧芳也没夺影后。

凭《芽笼》首度入围金马奖的本地动作指导冯推守与“最佳动作设计奖”擦肩而，冯推守说：“我不觉得有什么失落感，能够获得金马奖的提名已经是一种荣幸，也是对一个小岛国有能力在银幕上创造独特的动作片的认可，我想我已经赢得了这场战斗，无论结果如何，我都会继续努力的。”

《我吃了那男孩一整年的早餐》的知名歌手周兴哲没在“最佳新演员奖”出线，不过他所演唱的《我》电影主题曲《想知道你在想什么》获得“最佳原创电影歌曲奖”。

《咒》获得最佳音效奖、最佳剪辑奖，都属技术性奖。香港电影《智齿》以14领跑入围，最终夺得最佳改编剧本、最佳摄影等四奖。最佳导演奖由台湾片《哈勇家》的陈洁瑶获得，她首次夺此奖。

《罪后真相》的方郁婷曾凭《美国女孩》夺下最佳新演员奖，这回不敌《哈勇家》的林詹珍妹，74岁的林詹珍妹是素人演员，首次入围就获奖。

第59届金马奖得奖名单

最佳剧情长片：《一家子儿咕咕叫》

最佳导演：《哈勇家》陈洁瑶

最佳男主角：《白日青春》黄秋生

最佳女主角：《灯火阑珊》张艾嘉

最佳男配角：《黑的教育》朱轩洋

最佳女配角：《哈勇家》林詹珍妹

最佳新演员：《一家子儿咕咕叫》胡智强

最佳新导演：《白日青春》刘国瑞

最佳音效：《咒》

最佳摄影：《智齿》

最佳剪辑：《咒》

最佳视觉效果：《智齿》

最佳原著剧本：《白日青春》

最佳改编剧本：《智齿》

最佳动作设计：《我心我行》

最佳造型设计：《素还真》

最佳美术设计：《智齿》

最佳原创电影音乐：《窄路微尘》

最佳原创电影歌曲：想知道你在想什么《我吃了那男孩一整年的早餐》

最佳纪录片：《九枪》

最佳剧情短片：《讲话没有在听》

最佳纪录短片：《当我望向你的时候》

最佳动画短片：《热带复眼》

最佳动画片：从缺

年度台湾杰出电影工作者得奖：陈铭泽

终身成就奖：赖成英、张照堂