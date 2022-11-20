阿朱妈败给张艾嘉 洪慧芳失意金马 洛城风光封影后

洪慧芳在典礼结束后受访时说：“能够打入五强，对我来说已经是很大的鼓励和肯定，虽然今天没把金马捧回新加坡，是有一点遗憾，但能够出席一个这么大的盛会，对我来说是一个毕生难忘体验，接下来我会继续努力等待下一次的机会。”

本地艺人洪慧芳失意金马，却在洛城得意。

洪慧芳凭《花路阿朱妈》首度入围金马影后，不过没能得奖。她在典礼结束后，接受《联合早报》访问，说：“在这么多竞争对手下能够打入五强，对我来说已经是很大的鼓励和肯定，虽然今天没有办法把金马捧回新加坡，是有一点遗憾，但是能够出席一个这么大的盛会，对我来说是一个毕生难忘体验，接下来我会继续努力等待下一次的机会，我们后会有期，再见了。”

虽然没有捧回一座金马，但洪慧芳凭《花路阿朱妈》在美国洛杉矶获封影后。在洛城当地时间11月18日所揭晓的第8届亚洲国际电影节竞赛中，用生命诠释角色的她勇夺最佳女主角奖。

第59届金马奖颁奖典礼11月19日举行，入围四奖的《花路阿朱妈》与一个奖的《芽笼》全军覆没。在《花路阿朱妈》与洪慧芳对手演出的韩国老姜郑东焕（73岁）虽被视为黑马，却未能摘下男配角奖。失利“最佳原著剧本奖”与“最佳新导演奖”的《花路》导演何书铭说：“这个星期来到台北金马奖，能和这么多优秀的电影人一起参与及入围，我已经觉得我是赢家了。这是一个非常棒的体验。我也要非常感谢所有新加坡朋友支持我和《花路》。这是一部至我们母亲的电影，我们也感受到大家对她的爱了。”

凭《芽笼》首度入围金马奖的本地动作指导冯推守与“最佳动作设计奖”擦肩而过，冯推守说：“我不觉得有什么失落感，能够获得提名已经是荣幸，也是对一个小岛国有能力在银幕上创造独特的动作片的认可，我想我已经赢得了这场战斗，无论结果如何，我都会继续努力的。”本地导演曾威量的纪录片《庭中有奇树》也没获得“最佳纪录短片奖”。

本届金马最大赢家是台湾电影《一家子儿咕咕叫》，获得最佳剧情片。影帝、影后分别是香港资演员黄秋生与台湾的张艾嘉。黄秋生凭《白日青春》第三次入围金马影帝，他说等了很多年，终于等到影帝了，他想把奖献给母亲，可惜她不在了。他说拍摄新人导演的戏运气非常好，他打趣说以后要多与新导演合作，又说行李箱装得满满的，不过应该有位子把奖座带回去。69岁的张艾嘉包括今年已入围10次最佳女主角奖，1981年凭《我的爷爷》、1986年凭《最爱》封后，今年再以《灯火阑珊》的丧偶妇人称影后。