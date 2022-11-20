玉泽演、河锡辰、郑恩地等主演。悬疑惊悚剧，以轰动社会的杀人案为主轴，观众将与九名陪审团、法官、警察，一同找出法庭内外对冤屈受害者视而不见的真相。

第五集：怎么迈向更健康的新加坡？参加健康SG计划能享有哪些津贴？选择固定诊所，看同一个医生有什么好处？为什么瞎戒口不如均衡吃？卫生部长王乙康、人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，与嘉宾一起讨论健康SG计划能发挥什么作用，如何预防疾病及减缓身体机能走下坡。