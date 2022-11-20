无线台庆：郭富城斥偷拍者没礼貌 汪明荃抽中电动车大奖

（香港讯）郭富城日前携妻女外出用餐被偷拍还被偷拍者酸矮，他11月19日为无线的《万千星辉贺台庆》担任压轴表演嘉宾后受访说：“对方真的很没有礼貌，全程未经我的同意，我有叫他放尊重，其实我是不想他拍摄我的两个小朋友。”

为《万千星辉贺台庆》表演的郭富城相隔八年回到电视城，勾起38年前舞蹈训练班的回忆。他预告已经相约舞蹈组老朋友去饮茶叙旧，自己下个月将开拍新电影。

他说：“上次回来是2014年拿唱片销量奖。我本身是1984年舞蹈组出身，这次台庆55周年有个向舞蹈组致敬的环节，能够表达传承和鼓励的精神，我回来看到同期同学和舞蹈组老臣子，真是很开心，这里给我很多温暖和回忆。”

他也感激资深舞蹈组老师钟浩多年来对他的支持：“当年我转去演艺训练班，他留我下来做排舞师，还告诉我如果觉得演艺训练班不适合，可以回来舞蹈组，他是我的后盾。”

汪明荃大奖送罗家英

汪明荃在《万千星辉贺台庆》的抽奖环节中赢得电动车大奖，她开心透露，老公罗家英想买电动车，正好这个大奖能给他用。

她很喜欢郭富城的表演环节，还说当自己赞郭富城跳得很好的时候，郭天王还谦称“没有自己想像中好”，所以还幽了他一默问“是不是舞台小了点”。

汪明荃抽中大奖。（互联网）

何沛珈“再选港姐”夺冠

何沛珈、李芷晴及陈懿德成为《香港小姐再竞选》三甲人选，在《万千星辉贺台庆》节目上穿上比坚尼比赛后，分别得冠、亚、季军。

何沛珈得奖后受访表示意外，还说当年是在母亲的鼓励下报名参选港姐，如今母亲已逝世，她说︰“终于可以将这个奖送给她，终于可以完成她一个心愿，也圆了我的梦。我想她也会为我骄傲。”