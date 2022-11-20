洪慧芳感谢林湘萍老公“江湖救急”

本地艺人洪慧芳星期六（11月19日）晚上能亮丽出席金马奖颁奖典礼，除了感谢本地Bridal Veil为她设计礼服与造型，她也得要感谢林湘萍的丈夫田恩沛的江湖救急！

原来，洪慧芳赴台北参加金马影展前，工作太繁忙，飞到台北后，在颁奖典礼的前一天，才惊觉自己忘了带颁奖典礼当天要穿戴的珠宝到台北，所幸人脉广的田恩沛二话不说，立刻帮急得如热锅上的蚂蚁的洪慧芳。在短时间内找到国际高级珠宝品牌Boucheron（宝诗龙）的赞助，并且火速在颁奖典礼当天、红地毯之前就送到洪慧芳手中。

还在台北的洪慧芳星期天（20日）上午接受《联合早报》长途电访时仍心有余悸地说：“真的是忙到忘了自备的珠宝。很感激田恩沛，他找了自己的珠宝商朋友帮忙，对方也立刻答应。”洪慧芳当晚所戴的宝诗龙耳环与吊坠，缀有名贵的钻石，价值不菲，高达好几万新元。她说：“对方也很信任我们，因时间太赶，来不及请保全，所以没有保镖看着珠宝。颁奖典礼一结束，就有工作人员过来拿走珠宝。”珠宝搭配了白色礼服，使得洪慧芳典雅高贵大方。洪慧芳说：“我自己看了也很喜欢，珠宝设计简单大方但有魅力与价值。”

洪慧芳的弟弟多年前在台湾工作，后来回新发展，因在台湾也有房子，他常常回到台湾小住，洪慧芳这趟到台北，也与弟弟见面。她说：“他和林湘萍常到酒店找我，我感觉自己好像在新加坡的家，很开心。”

在台北行，洪慧芳的艺人好友林湘萍跟随在身边协助她，她说：“我开玩笑说她是我在金马奖的经理人，而且是很称职的经理人，颁奖典礼进入广告时间，她会跑过来看我脸有出油吗？妆如何了？她也陪我上厕所。我走路时，她也帮我拖着礼服的尾巴，非常贴心。”

洪慧芳原本星期天飞回本地，但星期天早上临时决定延长逗留在台湾的时间：“想与各评一起好好度假休息，我们11月25日飞回新加坡。”