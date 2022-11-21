魏妙如初试手游英语歌 好莱坞开心得奖

在台湾发展的本地歌手魏妙如，第一次写英语歌就得奖，而且是在好莱坞得奖。

魏妙如为手游《星战前夜：无烬星河》（Eve Echoes）创作的主题曲“Beyond The Sky”，在“2022好莱坞传媒音乐大奖”（2022 Hollywood Music in Media Awards）获得最佳手游主题曲。这个奖在2009年创立，给予各种视觉媒体的原创音乐肯定。

“Beyond The Sky”由魏妙如填词，中国音乐人Koshin和Kiana作曲，台湾音乐人何官锭制作，美国乐团Cece and The Dark Hearts演唱。

魏妙如接受《联合早报》电话访问时开心地说：“入围的都是很受欢迎的手游，像‘Harry Potter’（哈利波特）、‘Lifeafter’（明日之后）‘Mobile Legends: Bang Bang’（无尽对决），能得奖真的蛮意外。”

说起创作契机，魏妙如说：“我一直在写歌，并跟版权公司合作。在台湾，写英语歌的人比较少，公司接到这个案子后，找我写一首比较诗意的英语歌词。我以前都写华语流行歌曲，这是一首大器、澎湃的歌，跟我的风格不太一样，而且我也不玩手游，要做很多功课，要了解游戏，还有玩家心态，才能写出对的感觉。”公司没有给歌名，魏妙如写完歌词后提议“Beyond The Sky”，没料到真的被采用。

“Beyond The Sky”8月发行，魏妙如当时在社媒分享这首歌，许多粉丝留言说很惊喜，颠覆之前对她的印象。魏妙如之后又接到两个新案子，分别是手游、Play Station游戏的歌曲。她说：“这些歌曲触及另一个族群，我的作品因此被更多人听到，最近在社媒还收到一些欧美朋友的私讯。”

魏妙如之前没有听说过“好莱坞传媒音乐大奖”，两周前才得知“Beyond The Sky”入围，几天前获知得奖，她说：“公司告诉我得奖时，我的第一反应是，有奖杯吗？听说主办方会把奖牌寄给我们。我觉得好有成就感。”

台剧导演赞“演技蛮自然”

魏妙如最近接了一部台湾电视剧《幸福宅一起》，这是她第一次演戏，她说：“是一个小小的角色，叫倩倩，她是一个过度关心朋友的女生。”

魏妙如已经拍了几天戏，她说：“一直觉得自己不会演戏，但导演说我的演技蛮自然，很开心我突破自己设下的框框。演戏蛮有趣的，也能给我新的创作灵感。”

明年1月，魏妙如会发行新歌《最好的我》，这是她与好友黄美婷合作的歌曲，“我们认识很久，却是第一次一起写歌。我们现在在人生的不同阶段，她当妈妈了，我则专注工作，曾聊天说到自己是否错过了什么？我们觉得不管过去如何，那些经历都成就了现在最好的自己，不管哪个阶段的自己，都是最好的自己，就写了这首歌。”

过去两年的农历新年，魏妙如都回新与家人团聚，来临的农历新年，家人会到台湾相聚。魏妙如说：“家人预计待十几天，我已经安排好节目。我爸喜欢户外活动，我订了台南的“豪华露营”地点，预计团圆饭会是烧烤大餐。”