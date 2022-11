魏妙如初试手游英语歌 好莱坞开心得奖

在台湾发展的本地歌手魏妙如,第一次写英语歌就得奖,而且是在好莱坞得奖。

魏妙如为手游《星战前夜:无烬星河》(Eve Echoes)创作的主题曲“Beyond The Sky”,在“2022好莱坞传媒音乐大奖”(2022 Hollywood Music in Media Awards)获得最佳手游主题曲。这个奖在2009年创立,给予各种视觉媒体的原创音乐肯定。

“Beyond The Sky”由魏妙如填词,中国音乐人Koshin和Kiana作曲,台湾音乐人何官锭制作,美国乐团Cece and The Dark Hearts演唱。

魏妙如接受《联合早报》电话访问时开心地说:“入围的都是很受欢迎的手游,像‘Harry Potter’(哈利波特)、‘Lifeafter’(明日之后)‘Mobile Legends: Bang Bang’(无尽对决),能得奖真的蛮意外。”

说起创作契机,魏妙如说:“我一直在写歌,并跟版权公司合作。在台湾,写英语歌的人比较少,公司接到这个案子后,找我写一首比较诗意的英语歌词。我以前都写华语流行歌曲,这是一首大器、澎湃的歌,跟我的风格不太一样,而且我也不玩手游,要做很多功课,要了解游戏,还有玩家心态,才能写出对的感觉。”公司没有给歌名,魏妙如写完歌词后提议“Beyond The Sky”,没料到真的被采用。

“Beyond The Sky”8月发行,魏妙如当时在社媒分享这首歌,许多粉丝留言说很惊喜,颠覆之前对她的印象。魏妙如之后又接到两个新案子,分别是手游、Play Station游戏的歌曲。她说:“这些歌曲触及另一个族群,我的作品因此被更多人听到,最近在社媒还收到一些欧美朋友的私讯。”

魏妙如之前没有听说过“好莱坞传媒音乐大奖”,两周前才得知“Beyond The Sky”入围,几天前获知得奖,她说:“公司告诉我得奖时,我的第一反应是,有奖杯吗?听说主办方会把奖牌寄给我们。我觉得好有成就感。”

台剧导演赞“演技蛮自然”

魏妙如最近接了一部台湾电视剧《幸福宅一起》,这是她第一次演戏,她说:“是一个小小的角色,叫倩倩,她是一个过度关心朋友的女生。”

魏妙如已经拍了几天戏,她说:“一直觉得自己不会演戏,但导演说我的演技蛮自然,很开心我突破自己设下的框框。演戏蛮有趣的,也能给我新的创作灵感。”

明年1月,魏妙如会发行新歌《最好的我》,这是她与好友黄美婷合作的歌曲,“我们认识很久,却是第一次一起写歌。我们现在在人生的不同阶段,她当妈妈了,我则专注工作,曾聊天说到自己是否错过了什么?我们觉得不管过去如何,那些经历都成就了现在最好的自己,不管哪个阶段的自己,都是最好的自己,就写了这首歌。”

过去两年的农历新年,魏妙如都回新与家人团聚,来临的农历新年,家人会到台湾相聚。魏妙如说:“家人预计待十几天,我已经安排好节目。我爸喜欢户外活动,我订了台南的“豪华露营”地点,预计团圆饭会是烧烤大餐。”